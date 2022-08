Srbi na eurobasket brez Nemanje Bjelice

Srbi, eni od glavnih favoritov evropskega košarkarskega prvenstva, bodo v Pragi igrali brez Nemanje Bjelice. Nekdanjega igralca lige NBA, zdaj pa znova aduta Fenerbahčeja, so po poškodbi mečne mišice na desni nogi čakali do zadnjega možnega trenutka, a na koncu spoznali, da ni dovolj dobro telesno pripravljen, da bi lahko zdržal napore.

»Nemanje nismo mogli vrniti v proces treningov, tako da se ni mogel ustrezno pripraviti. Z njegovim nastopom bi lahko samo tvegali poslabšanje stanja, zato smo se odločili, da ostane doma,« je pojasnil zdravnik srbske reprezentance dr. Dragan Radovanović, ki je selektorju Svetislavu Pešiću sporočil tudi bolj veselo novico.

Nemanja Nedović si je namreč povsem zacelil poškodbo s pripravljalne tekme proti Sloveniji in bo lahko igral na prvenstvu, na katerem Srbi skupaj z Nizozemsko, Finsko, Poljsko, Izraelom in Češko sestavljajo skupino D, .

Pešić je tako šele danes objavil končno sestavo reprezentance, poleg Bjelice so s seznama odpadli še Boriša Simanić, Ognjen Dobrić in Filip Petrušev. Na seznamu so Dejan Davidovac, Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Marko Gudurić, Vasilije Micić, Vladimir Lučić, Nemanja Nedović, Dušan Ristić, Nikola Kalinić, Marko Jagodić-Kuridža, Nikola Milutinov in Nikola Jokić.

Prvo tekmo bodo Srbi odigrali 2. septembra proti Nizozemski.