Svetovni mediji enotni o epskem finalu in Lionelu Messiju

Vsi svetovni mediji poročajo o naslovu Argentine na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju. Argentinski pišejo o sreči in nebesih, španski o Lionelu Messiju in njegovi izjemni karieri, francoski pa obžalujejo priložnost, ki so jo njihovi nogometaši zapravili po streljanju enajstmetrovk.

Clarin, Argentina: Sreča ene nacije. Argentina je prvak.

Pagina12, Argentina: Argentina je svetovni prvak.

La Nacion, Argentina: Argentina Messija se je dotaknila neba v Katarju.

La Prensa, Argentina: Argentina je svetovni prvak.

Ole, Argentina: Smo svetovni prvaki.

L'Equipe, Francija: Messi je vse.

Le Monde, Francija: Les Bleus so padli po streljanju enajstmetrovk. Argentina je tretjič svetovni prvak.

Le Figaro, Francija: Francijo je premagala albiceleste Lionela Messija.

Le Journal di Dimanche, Francija: Po legendarnem finalu je Francija pokleknila pred Argentino.

Marca, Španija: Leo, zdaj imaš svoj mundial. Zaslužil si si ga.

As, Španija: Svet je Messijev.

La Gazzetta dello Sport, Italija: Messi kot Maradona.

The Telegraph, Velika Britanija: Messijeva Argentina postala svetovni prvak po epskem finalu, ki se je končal z 11-metrovkami.

Bild, Nemčija: Argentina prvak. To je njena praznična pravljica.