Erjavec sporočil dobre novice iz Dallasa

Matej Erjavec se je z vodstvom Dallasa pogovarjal o nastopu Luke Dončića za Slovenijo. FOTO: Mavric Pivk

Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki je potekala prek videopovezave, je predsednik Košarkarske zveze Slovenije, ki se je javil iz Miamija, povedal, da se je v Dallasu z vodstvom Mavericks indogovoril o možnem sodelovanju na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Tokiu.Dončić bi lahko v primeru uspeha reprezentance v kvalifikacijah nastopil tudi na samih igrah. Erjavec podrobnosti dogovora o sodelovanju Dončića ni pojasnil, ker je na seji predstavil prenovo pravil OKS. Košarka je ostala edini ekipni šport, na katerem lahko Slovenija še nastopi na OI poleti v japonski prestolnici. Rokometašem in odbojkarjem je že spodletelo na turnirjih v Berlinu.Košarkarji bodo nastopili na kvalifikacijskem turnirju v Litvi. V Kaunasu bodo tekmeci za eno vstopnico Litva, Južna Koreja, Venezuela, Poljska in Angola. Slovenci bodo začeli 29. junija z Angolo, finale bo 4. julija.Na seji IO so podpisali dogovor o sodelovanju pri izvedbi olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) julija 2023 v Mariboru, govorili so tudi o zadnjih pozitivnih korakih države k sistemski pomoči športu, tudi pri zdravstvenih pregledih športnikov.