Eva Lisec za rojstni dan prelisičila Turkinje

Eva Lisec je bila na osebni praznik najboljša slovenska strelka. FOTO: FIBA

Začetek zgodbe

Slovenija : Turčija 72:47 53:42, 36:27, 19:16; dvorana Rhenus, sodniki Forsberg (Dan), Šarapa (Bel), Kukelcik (Slovaška); Slovenija: Lisec 17 (4:5), Oblak 14, Krošelj 4, Prezelj 6 (2:2), Jakovina 3, Friškovec 12, Evans 8, Trebec 2, Barič 6; Turčija: Bilgič 7, Čakir 8 (2:2), Gülcan 2, Čaglar 5 (3:4), Canitez 5 (0:2), Hollingsworth 16 (4:7), Yildizhan 2, Topuz 2, Fitik (0:2).

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno začela evropsko prvenstvo v Strasbourgu. Z zmago proti Turčiji s petindvajsetimi točkami razlike je potrdila visoke ambicije oziroma napovedi strokovnjakov, ki našo ekipo uvrščajo celo v krog favoritov za kolajne.Podatek, da je Slovenija proti sedmi reprezentanci s svetovne lestvice vodila praktično vso tekmo z izjemo nekaj uvodnih minut, zgovorno priča o odlični predstavi varovank selektorja. Prvič so se dvomestni prednosti približale že v prvi četrtini (17:8), razliko so suvereno držale v drugi in jo proti koncu po trojkipovišale na 32:21. Tudi v nadaljevanju so bile Slovenke tiste, ki so narekovale ritem igre in nadzorovale potek dogodkov.S trdno obrambo so kljubovale vsem poskusom Turkinj v drugem polčasu, kakor tudi hudi vročini v dvorani, kjer zaradi epidemioloških ukrepov ni dovoljena uporaba klimatskih naprav. Turčija bližje kot na sedem točk zaostanka ni prišla. Tekma je bila odločena sredi zadnje četrtine, ko so(17 točk, 8 skokov, indeks 23),(14 točk, met 7:12, 6 podaj, indeks 19),(12 točk, trojke 2:5, 6 skokov, indeks 17) in druge slovenske rakete z delnim izidom 13:2 prišle do prednosti 65:46.Slovenija je tekmice nadigrala v vseh pogledih. Skok je dobila z 39:31, met iz igre je imela prek 46 % (Turčija 35 %), zadela je šest trojk, zbrala 18 podaj, predvsem pa je bila tako prepričljiva, da je lahko selektor priložnost ponudil vsem dvanajstim igralkam. »Tu se šele začenja naša zgodba. Že dolgo časa se zavedamo svoje kakovosti, zato me visoka in prepričljiva zmaga sploh ne preseneča. Gremo korak po korak in pustimo se presenetiti,« je dejala Eva Lisec, ki je danes dopolnila 26 let.Slovenija bo v petek ob 15. uri igrala z Belgijo, prvim favoritom v skupini C, ki je prvenstvo začela z nepričakovanim porazom proti BiH (55:70). Prvouvrščena ekipa se bo neposredno uvrstila v četrtfinale, drugo- in tretjo- čakajo dodatne kvalifikacije.