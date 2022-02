Februarski načrt po novembrskem vzorcu: dve zmagi za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Pred dvema zaporednima tekmama s Finsko v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 se je v slovenski reprezentanci zbrala zanimiva košarkarska mešanica junakov eurobasketa 2017 in lanskih olimpijskih iger ter štirih mladih upov, ki še čakajo na svoje prvo veliko tekmovanje. Najstarejši med vsemi je 32-letni Zoran Dragić, leto dni starejši od Jake Blažiča in kar 13 let od benjamina Luke Ščuke. Kaj pričakuje od prvih tekem izbrane vrste v letu 2022? Kako bodo uskladili želje in združili moči? Kaj združuje različne rodove?