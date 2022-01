Francozom so podarili lepo prednost, nato pa jih neuspešno lovili

»Bourg ima zelo agresivne košarkarje, ki v obrambi pritiskajo na vse podaje, v napadu pa igrajo raznovrstno,« je pred 11. kolom evropskega pokala opozarjal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Ne zaman. Francozi so resda nastopili brez svojega najučinkovitejšega strelca Calvina Harrisa in med tekmo še zdaleč niso izkoristili vseh svojih taktičnih in tehničnih orožij, a so se oddolžili za poraz na prvi tekmi (79:91). Predvsem po zaslugi prevlade v drugi četrtini, ki so jo dobili s 17:5.

Bourg: Cedevita Olimpija 76:69 (59:52, 37:25, 20:20) Dvorana Ekinox, gledalcev 1921, sodniki Perez (Špa), Laurinavičius (Lit) in Pitsilkas (Grč). Bourg: Sulaimon 9 (2:2), Chassang 9 (3:4), Benitez 10 (2:2), Courby 13, Pelos 9, Jones 3, Williams 9 (1:5), Roos 2, Julien 12. Cedevita Olimpija: Pullen 9 (2:2), Ferrell 24 (4:5), Ejim 5, Murić 13, Blažič 13, Dragić 5 (1:1). Met za dve točki: Bourg 16:32 (50 %), Cedevita Olimpija 12:27 (44 %); za tri: Bourg 12:29 (41 %), Cedevita Olimpija 12:35 (34 %); skoki: Bourg 29 (25+4), Cedevita Olimpija 42 (32+10).

Bourg je bil prvi tekmec, ki ga je Cedevita Olimpija ugnala na domačem parketu v tej evropski sezoni, a hkrati tudi edini. Stožice so nato po vrsti osvojili Ulm, Virtus in Gran Canaria, tekma s Promitheasom je bila preložena. Ljubljančani so torej uspešnejši na gostovanjih na račun dveh uspehov v Španiji, drevi pa preveč nihali v igri, da bi lahko obogatili svojo bero.

Pri 23:20 izginili z igrišča

V uvodni četrtini so se sicer dobro kosali z gostitelji, po vodstvu s 23:20 pa so domala izginili z igrišča. Do glavnega premora so dosegli le še dve točki v devetih minutah in 42 sekundah in opogumili tekmece, da so začeli razmišljati o lovu na zmago z več kot 12 točkami razlike. Do želene prednosti so namreč prišli že do polčasa, ob katerem je statistika potrdila slabe plati slovenskih prvakov.

Edo Murić je zbral 13 točk in 12 skokov, kar je bilo vendarle premalo za Ljubljančane. FOTO: Cedevita Olimpija

V prvih 20 minutah so upravičili primat po številu izgubljenih žog v evropskem pokalu in jih zapravili še deset (na koncu 20), pri asistencah so zaostajali s 3:10 in si niso prislužili niti enega prostega meta. V oči so bodle tudi ničle v rubriki za točke Jake Blažiča, Zacha Augusta, Alena Omića in Zorana Dragića. Yogi Ferrell jih je dosegel 10, Jacob Pullen 7, Edo Murić 5 in Melvin Ejim 3, kar je bilo tudi vse.

Prelomnica pri 65:63

Po glavnem premoru sta moštvi zamenjali vlogi. Opazen je bil predvsem napredek v Olimpijinem napadu, saj je dobila tretjo četrtino s 27:22 in dosegla več točk kot prej v celotnem polčasu. Prebudil se je tudi Blažič in s 13 točkami v tem delu tekme (za tri 3:4) prispeval levji delež k naglemu nižanju primanjkljaja, ki je 26. minuti znašal le še dve točki (43:45). Toda Bourg je nekako umiril ljubljanski juriš in se vrnil na devet točk naskoka (59:50).

Jaka Blažič je le v tretji četrtini igral na ravni svojega strelskega ugleda. FOTO: Cedevita Olimpija

V zadnji četrtini je še enkrat potegnil Ferrell ter s 13 točkami (zbral je le dve asistenci, Pullen eno) plemenitil obrambni trud stožiške zasedbe in prepričljivo dobljeni skok (42:29). Pri minimalnem vodstvu Bourga s 65:63 pa je prišla nova prelomnica, tokrat brez rešilnega izhoda. Blažič je pač obstal pri točkah iz tretje četrtine, Omić in Randolph pri ničli.

Slednjič so popustili še obrambni okopi in domači košarkarji so s tremi trojkami prevesili tehtnico na svojo stran. Po sedmem porazu v zadnjih osmih evropskih nastopih čaka Cedevito Olimpijo ogorčen boj za mesto med najboljšo osmerico v skupini in napredovanje v izločilni del tekmovanja.