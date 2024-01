George prerešetal Memphis, Jokić dobil derbi z Zionom

V petkovem večeru je najbolj zanimiv dvoboj potekal v Ball Areni v Koloradu, kjer je Denver gostil New Orleans Pelicans. Gostje iz najbolj boemskega mesta v ZDA so letos razpoloženi, predvsem pa nimajo večjih zdravstvenih težav, tokrat pa niso uspeli streti najboljšega igralca na svetu Nikole Jokića in Denver je slavil s 125:113.

Aktualni prvaki v rednem delu pogosto igrajo z ročno zavoro, tokrat pa se je Jokić odkrito spustil v dvoboj z Zionom Williamsonom, ki je odigral eno najboljših tekem sezone. Nekdanji prvi izbor nabora ima težave z zdravjem in telesno težo, letos je le senca eksplozivnega Ziona iz minulih sezon, občasno pa še pokaže prebliske.

Proti Denverju je dosegel 30 točk s 60-odstotnim metom iz igre (13-22), manjkale pa so točke Brandona Ingrama, tokrat jih je dosegel le 9. Na drugi strani je Jokić prikazal še enega v nizu trojnih dvojčkov s 27 točkami, 10 skoki in 14 asistencami, najbolje jih je izkoriščal Michael Porter Jr., ki je prispeval 20 točk, enako kot Jamal Murray.

V zadnjem mesecu in pol najbolj vroča ekipa lige so Los Angeles Clippers, po prihodu Jamesa Hardna so se uigrali in meljejo vse pred seboj. Tokrat so gostovali pri Memphisu, ki je ob Jaju Morantu izgubil še Desmonda Bana sredi tekme zaradi poškodbe, manjkal je tudi Marcus Smart, a je bojeviti Memphis kljub temu namučil ekipo Tyronna Lueja, ki je na koncu zmagala s 128:119.

Ko sta zdrava George in Leonard, so Clippers kandidati za naslov prvaka lige NBA. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Največ zaslug za slavje je imel Paul George, ki je s 37 točkami postavil svoj strelski rekord sezone, Kawhi Leonard je svoj delež dodal z 22 točkami in 7 skoki, Harden pa je bil znova v vlogi organizatorja igre in podelil 9 asistenc ob 11 skokih. Razpoloženi sta bili obe klopi, rezervni igralci Clippers so dosegli 45 točk, Memphisa še eno več.

Liga NBA, izidi:

Houston - Detroit 112:110

Indiana - Atlanta 126:108

Sacramento - Philadelphia 93:112

Charlotte - San Antonio 99:135

Portland - Minnesota 93:116

LA Clippers - Memphis 128:119

Golden State - Chicago 140:131

Orlando - Miami 96:99

Toronto - Utah 113:145

New Orleans - Denver 113:125