Jurici Golemcu bo v Podgorici že lažje, vrnil se je Yogi Ferrell

Neizpodbitno dejstvo je, da so najboljša štiri moštva zadnjih sezon lige ABA – nazadnje je bil končni vrstni red na vrhu Crvena zvezda, Partizan, Budućnost in Cedevita Olimpija – favoriti tudi letos. A hkrati je kruta resnica, da jim je vse težje v širši mednarodni konkurenci. Oktobra so odigrali 11 evropskih tekem, proslavili pa le dve zmagi: Partizan je ugnal Virtus v evroligi, Budućnost pa Slask v evropskem pokalu. Zato se že kar razveselijo koncev tedna in regionalnih tekem.

Po bolečih porazih z Bursasporom in Cluj-Napoco to velja tudi za Cedevito Olimpijo. Minulo nedeljo je morala preložiti dvoboj s Crveno zvezdo, danes ob 18.15 pa jo v Podgorici čaka nov derbi lige ABA z Budućnostjo, ob katerem bo začela dopolnjevati zdesetkano igralsko zasedbo.

Kaj pravi Yogi Ferrell ob vrnitvi v moštvo? Kdo bodo danes njegovi neposredni tekmeci? Kje je zdaj naš stari trenerski znanec Aleksandar Džikić, ki je lani vodil Budućnost? Kako črnogorskega prvaka vidi njegov cehovski kolega Jurica Golemac?