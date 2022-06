Goran Dragić bo s soigralci vadil enajst dni več kot Luka Dončić

Pred tretjim ciklom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 bodo imeli najboljši slovenski košarkarji 15 dni časa za uigravanje, a v popolni zasedbi precej manj. Ob današnjem večernem zboru v Stožicah se je zbralo 11 od 15 vabljenih igralcev. Žan Mark Šiško z Bayernom igra v finalu nemške lige, manjkali pa so tudi vsi trije aduti iz lige NBA. Vsak s svojim razlogom.

»Pred eno uro smo dobili dovoljenje za Gorana Dragića in verjetno se nam bo že jutri pridružil na treningu. Usklajujemo samo še zadnje podrobnosti, saj mu je pogodba z Brooklynom potekla in mednarodna zveza FIBA v takšnih primerih zavaruje dohodek košarkarjev v vrednosti, ki je precej nižja od njihove tržne cene. Razliko bo morala pokriti Košarkarska zveza Slovenije. Luka Dončić je drugačna zgodba. Kot kaže, bo lahko tako kot drugi igralci z veljavno pogodbo v ligi NBA začel vaditi 27. t. m., torej tri dni pred tekmo s Hrvaško v Stožicah. Na njegovo željo želimo iztržiti še kakšen skupni dan, čeprav nam FIBA ni v pomoč. Vlatko Čančar si še ni povsem opomogel po poškodbi stopala in bo izpustil ta kvalifikacijski cikel,« je pojasnil direktor reprezentance Matej Likar.

Zoran Dragić bo vnovič združil moči s starejšim bratom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Če bo pri tem ostalo, bo Dragić 25. t. m. nastopil v pripravljalnem dvoboju z Italijo v Trstu in nato na svoji poslovilni tekmi s Hrvaško. Dončić bi preskočil tržaško predstavo in okrepil moštvo v tretjem kvalifikacijskem ciklu, Čančar pa bi se v primeru pravočasnega okrevanja vrnil v reprezentanco konec julija ob začetku priprav na četrti krog bojev za SP in evropsko prvenstvo v Nemčiji. Po ugodnem scenariju bi bil lahko takrat nared tudi Klemen Prepelič, ki si je konec marca zlomil roko.

Vsi čutimo veliko pričakovanje pred Gogijevo poslovilno tekmo, Lukovo vrnitvijo v moštvo in pred septembrskim EP. Aleksander Sekulić

Na junijskem seznamu ni niti 21-letnega branilca Žige Samarja, saj pričakuje nabor lige NBA 23. t. m., julija pa bi ga lahko znova videli v izbrani vrsti, v kateri je februarja zelo prijetno presenetil. Na prvem treningu so bili sicer kapetan moštva Edo Murić, Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik in Mike Tobey.

Aleksander Sekulić veliko pričakuje od svojih izbrancev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Gogi želi igrati na polno

»Pred nami so veliki izzivi. Imeli bomo več časa kot ob novembrskih in februarskih etapah v kvalifikacijah, toda kadrovska zasedba se bo nenehno spreminjala. Na srečo se fantje dobro poznajo in gradili bomo na izkušnjah z lanskih olimpijskih iger. Najprej pa si morajo resetirati glave po dolgi klubski sezoni ter preusmeriti misli na reprezentančni sistem dela in igre. Vsi čutimo veliko pričakovanje pred Gogijevo poslovilno tekmo, Lukovo vrnitvijo v moštvo in pred septembrskim eurobasketom, na katerem bo Slovenija branila naslov prvaka po dolgih petih letih na prestolu,« se odgovornosti zaveda selektor Aleksander Sekulić in poudarja, da mora izbrana vrsta najprej premagati Hrvaško. S februarskima porazoma proti Finski se je namreč za dva koraka oddaljila od mundiala.

»To je preteklost. Proti Hrvaški bomo nastopili z močnejšo zasedbo, a tudi naši sosedi računajo na Bojana Bogdanovića in Ivico Zubca iz lige NBA, Maria Hezonjo ... Goran Dragić vendarle vztraja, da zanj šteje le igra na vso moč. S tem je potrdil, kakšen značaj ima in kakšen je njegov odnos do dresa reprezentance, za katero je storil ogromno,« meni Sekulić.