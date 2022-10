Goran Dragić spet opozoril nase

V nadaljevanju košarkarske lige NBA je nase opozoril neuničljiv slovenski reprezentant Goran Dragić. Njegov Chicago je doma zmlel Indiano s 124:109, Ljubljančan pa je k uspehu prispeval 13 točk, 5 asistenc in 2 skoka.

Najučinkovitejši na tekmi je bil njegov soigralec Zach LaVine z 28 točkami. Po tekmi je poudaril: »Imamo veliko dobrih strelcev in če ne gre enemu, se bo zagotovo odprlo drugemu.«

Čančarjev Denver je bil boljši od moštva Los Angeles Lakers – 110:99. V dveh minutah in 46 sekundah igre se Slovenec ni vpisal v statistiko doseženih točk, asistenc in skokov. Najboljši na igrišču pa je bil Denverjev srbski as Nikola Jokić. Zbral je 31 točk in 13 skokov.