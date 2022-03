Goran Dragić: večer lepih spominov in nove zmage

Večer v košarkarski ligi NBA je bil za našega asa Gorana Dragića prav poseben. S svojim novim moštvom Brooklyn Nets je dosegel pomembno zmago proti Miamiju s 110:95 (96:68, 67:46, 27:25), k moštvenemu uspehu je prispeval 6 točk, 4 asistence te 4 skoke, v igri pa je zbral dobrih 21 minut.

Toda bolj od te statistike kot tudi pomembne zmage Brooklyna v boju za nastop v končnici je odmevalo spoznanje o Dragićevem gostovanju v Miamiju, pri katerem je igral šest let in pol. In temu primeren je bil odziv domačega občinstva, saj to nikomur pred tekmo ni namenilo tako glasnega aplavza kot prav njemu. Spomini so uhajali tako slovenskemu košarkarju kot tudi nekdanjim soigralcem ter številnim privržencem (zbralo se jih je 19.600), ko so na velikem video zaslonu pod stropom predvajali posnetke Dragićevih mojstrovin v Miamijevem dresu.

Košarkarski večer je bil za našega asa prav poseben. FOTO: Eric Espada/AFP

»To mi veliko pomeni. Tu sem preživel sedem let oz. šest in pol in vsekakor je vedno lepo doživeti sprejem, kot sem ga jaz zdaj. Res, lepi spomini, toda zdaj mojo košarkarsko pozornost usmerjam k Brooklynu,« je poudaril košarkar. To novo Dragićevo moštvo, h kateremu se je preselil v lanskem poletju, pa je bilo tokrat na Floridi za razred boljše od gostiteljev in slednji so jo ob končnih -15 še dobro odnesli. Kot se je izkazalo, je bila tekma odločena že na polovici, zgolj v 2. četrtini so Dragić in soigralci domačemu moštvu nasuli 40 točk, prejeli pa jih takrat le 21.

Brooklyn Nets bodo naslednjo tekmo igrali že v danes oz. po srednjeevropskem času v prihajajoči noči, ko se bodo doma pomerili s Charlottom.

Denver Nuggets, pri katerem našega Vlatka Čančarja zaradi poškodbe desnega stopala ni v kadru, so doma ugnali Oklahomo s 113:107, pri zmagovalcih je – kot ponavadi – blestel srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je tokrat prispeval 35 točk.