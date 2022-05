Grk Slovenke pelje na Olimp

Žensko člansko košarkarsko reprezentanco novembra čaka drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 15. in 25. junijem prihodnje leto gostila Slovenija in Izrael. Junija se bodo reprezentantke odpravile na osemnajst dni priprav, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. Novi selektor izbrane slovenske vrste Georgios Dikaiulakos je z ekipo novembra lani preživel slabih deset dni, ko je v uvodnem ciklu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, na katerega je sicer že uvrščena, doživela poraz proti Turčiji in premagala Albanijo.

Selektor bo junija na taboru zbral sedemnajsterico košarkaric. To so Tina Cvijanovič, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Gala Kramžar, Teja Goršič, Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Eva Rupnik, Maruša Seničar, Ana Šarić, Sara Vujačić ter Blažka Čeh, Mojca Jelenc, Ajša Sivka in Zala Šrot, ki bodo delo na članskih pripravah kombinirale s pripravami reprezentanc mlajših starostnih kategorij do 20, 18 oziroma 17 let. Reprezentantke se bodo na pripravah zbrale 1. junija. Večino časa bodo preživele v Mariboru, kjer bodo po enem tednu gostile mednarodni prijateljski turnir. V četrtek, 9. junija, se bodo pomerile z Grčijo in v soboto, 11. junija, s Hrvaško. Treninge bodo nadaljevale v Kranjski Gori in za konec priprav odpotovale v Italijo. Tam jih 17. in 18. junija čakata pripravljalni tekmi z Italijo in Španijo.

Tudi Tejo Oblak čaka reprezentančno druženje. FOTO: FIBA

Ne izgubiti stika

»S tokratnim pripravljalnim kampom nadaljujemo priprave na domače evropsko prvenstvo prihodnje leto. Predvsem si ne želimo izgubiti stika med igralkami in trenerskim štabom, še naprej pa moramo delati na vzpostavitvi igralne filozofije, ki ji bomo sledili kot ekipa. Hkrati nas zanima napredek mladih reprezentantk, priložnost pa bomo namenili še nekaterim igralkam. Vsekakor pa je dolgoročni poglavitni cilj ta, da bomo na domačem prvenstvu tako individualno kot ekipno v najboljši formi,« je povedal Dikaiulakos.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023 se bodo nadaljevale to jesen. Slovenke novembra čakata dve gostovanji, 24. novembra dvoboj na Poljskem in 27. novembra še povratni obračun s Turčijo. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu februarja prihodnje leto bodo 9. februarja gostile Albanijo in 12. februarja še Poljsko. Devetintrideseto izvedbo evropskega prvenstva v košarki za ženske bosta 2023 gostila Slovenija in Izrael. Vsaka izmed držav bo gostila dve skupini skupinskega dela, zaključni boji izločilnega dela pa bodo v Sloveniji. V boj za nastop na prvenstvu se je podalo 38 reprezentanc, pet več kot v kvalifikacijah za zadnje evropsko prvenstvo. Poleg Slovenije in Izraela, ki v kvalifikacijah sicer nastopata, a sta na evropsko prvenstvo kot gostitelja uvrščena neposredno, se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance.