Guy prehitel sireno za zmago nad Golden Stateom

Uspešna vrnitev Hardena

NBA, pripravljalne tekme

Sredine pripravljalne tekme lige NBA so bile v znamenju popolnega izkupička domačinov. Še najbolj zanimivo je bilo v Sacramentu, kjer so domačini s trojkov zadnjem napadu premagali Golden State s 114:113.Na tekmi med Sacramentom in Golden Stateom so domačini slavili nepričakovanega junaka. V središču pozornosti je bil 23-letni Kyle Guy, ki je v svoji karieri odigral le 3 tekme v NBA, tokrat pa v igro vstopil s klopi in v 21 minutah prispeval 20 točk (met iz igre 7-11), vključno z zmagovito trojko ob zvoku sirene.Bojevniki so še 44 sekund pred koncem vodili s 113:109, nato pa jepo asistenci Guya zadel za dve, v zadnjem napadu je odgovornost prevzel Guy, se izognil blokadiin s trojko prinesel zmago svoji ekipi.Kyle Guy je bil z 20 točkami prvi strelec Sacramenta, pri Golden Stateu pa je bil najbolj razpoloženz 29 točkami (met iz igre 11-21, za tri 5-13).Košarkarji Houstona so dobili domači obračun s San Antoniem (112:98). Za rakete je prvič v pripravljalnem obdobju igral glavni zvezdnik, ki želi zamenjati klub in se je zato z zamudo pridružil soigralcem na pripravah.Harden je na parketu preživel 21 minut ter ob metu iz igre 3-10 prispeval 12 točk, 4 asistence in 3 skoke. Novinarji so ga po tekmi želeli vprašati o aktualnem dogajanju, a ni bil na voljo za izjave.V njegovi ekipi sta bila prva strelcains 15 točkami, pri San Antoniu paNa preostali tekmi je Philadelphia premagala Boston s 108:99. Pri zmagovalcih je bil najboljši strelecz 19 točkami, pri poražencih paz 18.Philadelphia 76ers - Boston Celtics 108:99Houston Rockets - San Antonio Spurs 112:98Sacramento Kings - Golden State Warriors 114:113