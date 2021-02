Harden: Dallas ima z Dončićem prav posebnega igralca

Čeprav Luka Dončić igra komaj tretjo sezono v ligi NBA, ga mnogi že primerjajo z največjimi velikani v najmočnejši košarkarski ligi na svetu – celo s takšnima asoma, kakršna sta (bila) Larry Bird in Magic Johnson. S pohvalami na njegov račun ni skoparil niti James Harden, ki je sicer za dve točki dobil tokratni strelski dvoboj z mladim Ljubljančanom (29:27), s soigralci pri moštvu Brooklyn Nets pa je potegnil krajšo proti Dallas Mavericks (98:115).



Da ima Dončić veliko podobnosti z nekdanjima zvezdnikoma, se je strinjal tudi 31-letni Američan. »Luka pogosto dobi, kar hoče. To je zelo redko za tako mladega košarkarja. Kar težko je verjeti, da je pri teh letih sposoben tako dobro narekovati ritem igre in nadzirati dogajanje na igrišču,« je o Dončiću povedal Harden in v isti sapi pristavil: »Vsi vemo, da ima Luka pred seboj še zelo, zelo svetlo prihodnost. Dallas ima z njim prav posebnega igralca.«



Dončić, ki prav danes praznuje 22. rojstni dan, mu v deljenju pohval ni ostal dolžan. »Težko je ob takšnih besedah ostati ravnodušen. To je čudovito in zares cenim, da je vse to rekel zame. On je neverjeten košarkar in zares poseben,« je odvrnil slovenski zvezdnik, ki je že enkrat prej rekel, da proučuje Hardna, še posebno njegov met za tri točke, potem ko naredi korak nazaj.



