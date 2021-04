Harden spet v bolečinah, Brooklyn kljub vsemu do nove zmage

Košarkarji kluba Brooklyn Nets, ki spadajo v ožji krog kandidatov za osvojitev lovorike v ligi NBA, so za nedoločen čas ostali brez zvezdnika Jamesa Hardna, ki se je spet poškodoval. Kljub temu so Mrežice na krilih Kyrieja Irvinga, ki je dosegel 32 točk, s 134:129 v gosteh premagale New Orleans Pelicans.



Pri Brooklynu je ob Hardnu, ki je med treningom spet začutil bolečine in očitno še ni popolnoma okreval po poškodbi, še vedno manjkal tudi Kevin Durant. Joe Harris je zbral 24 točk, Landry Shamet jih je dodal 18, Blake Griffin pa 16 s klopi. Bruceu Brownu je uspel dvojni dvojček z 11 točkami in 11 skoki.



»Tokrat je res prav vsak od dodal svoj košček v mozaik zmage. To smo tudi potrebovali. V drugem polčasu smo ujeli pravi ritem,« je po tekmi povedal Irving, ki je po nedeljskem porazu z igralci moštva Miami Heat (107:109) odgovornost za poraz prevzel na svoja pleča.



Proti Mrežicam, ki so po zmagah (39) v vzhodni konferenci ujeli vodilno Philadelphio 76ers, je 29-letni as pokazal drugačen obraz in zgolj v zadnji četrtini dosegel 15 točk. »Dobro smo zadevali koš. V zadnjih treh minutah proti Miamiju nismo igrali, kot bi morali. Tokrat smo pokazali, da znamo zaigrati tudi drugače,« je še pristavil Irving.



Prvi strelec pri gostiteljih je bil Zion Williamson s 33 točkami, Brandon Ingram jih je zbral 27. New Orleans ostaja tik za vrati končnice v zahodni konferenci z izkupičkom 25 zmag in 33 porazov.



Drugi izidi: Atlanta Hawks : Orlando Magic 112:96, New York Knicks : Charlotte Hornets 109:97, Portland Trail Blazers : Los Angeles Clippers 112:113, Sacramento Kings : Minnesota Timberwolves 120:134.

