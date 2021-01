Hardenu se je uresničila želja, iz Houstona se seli v Brooklyn

Brooklyn znova združil Hardena in Duranta

Glavni zvezdnik Houstonaje pri vodstvu kluba uspel izsiliti odhod in bo Rakete zamenjal za Brooklyn, poročajo ameriški viri.31-letni odlični strelec je za Houston igral od leta 2012. Izkazal se je kot eden izmed najboljših igralcev v ligi in bil v zadnjih treh sezonah najboljši strelec lige, v sezoni 2017/18 je bil najkoristnejši igralec rednega dela prvenstva, ob tem pa je tudi osemkrat nastopil na tekmi vseh zvezd.A pri Raketah ni dočakal želenega prstana. Z ekipo se je dvakrat uvrstil v konferenčni finale (2014/15, 2017/18), kjer pa je bil dvakrat boljši Golden State.Harden je bil zato vedno bolj nezadovoljen. Preteklo leto je zavrnil izjemno donosno podaljšanje pogodbe in nato namenoma zamudil na priprave moštva pred novo sezono . Vse skupaj je šlo tako daleč, da je javno krizitial ekipo in povedal, da niso dovolj dobri in da jim ni pomoči.Vodstvo je moralo ukrepati in se je dogovorilo za mega posel, ki vključuje kar štiri ekipe. Houston bo v zameno za Hardena dobil, tri Brooklynove izbore v prvem krogu nabora (2022, 2024, 2026), Clevelandov izbor v prvem krogu nabora (2022) in še štiri možnosti za zamenjavo izbora z Brooklynovim v prvem krogu nabora v letih 2021, 2023, 2025 in 2027.V posel sta bila poleg Houstona in Brooklyna vključena še Indiana, ki je dobila, in Cleveland, ki je dobilinJames Harden bo v Brooklynu tvoril zvezdniški trio sin, s katerim sta skupaj igrala že pri Oklahomi.Brooklyn je sestava te ekipe drago stala. Odpovedal se je številnim izborom v prihodnjih naborih, obenem pa bo pošteno plačal svoje zvezdnike, ki imajo veljavne pogodbe do konca sezone 2022/23.Tako bosta Harden in Durant v naslednjih dveh sezonah prejela več kot 40 milijonov ameriških dolarjev, Irving pa več kot 30 milijonov dolarjev. Se bo tveganje obrestovalo?