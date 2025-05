Houston na poti k podvigu, o kakršnem je sanjal Luka Dončić (VIDEO)

Košarkarji Golden State Warriors so bili v dvoboju s Houstonom favoriti, ne glede na to, da so se v končnico prebili prek play-in turnirja in da je moštvo iz Teksasa v rednem delu zasedlo 2. mesto v zahodni konferenci. Houston po zaostanku z 1:3 v zmagah ni položil orožja, na šesti tekmi je v San Franciscu zmagal s 115:107 in izid v seriji izenačil. Sedmo tekmo bo mlado, a raznovrstno moštvo Houstona igralo doma.

Odlikuje jih predvsem igra v obrambi, na prvih tekmah pa jim je nekaj zmanjkalo v napadu. Nato se je ogrel Fred VanVleet, na zadnjih tekmah je zadel 18 od 27 metov za tri in prvič v karieri nanizal tri zaporedne tekme s 25 ali več točkami v končnici. Tokrat je bil ključen na začetku tretjega dela igre, ko je zrežiral delni izid 6:0 in Houston se je odlepil na 92:84. Nato so z dobro obrambo, ki je učinkovito odrezala od igre vse razen Stepha Curryja in Jimmyja Butlerja vodstvo brez težav zadržali do konca in v seriji izenačili na 3:3.

VanVleet je dosegel 29 točk in bil prvi strelec tekme, prav toliko jih je prispeval tudi Curry, Butler pa 27 točk manj. Pogrešala sta pomoč soigralcev v napadu, kar pa ni presenečenje, čeprav 0 točk Buddyja Hielda in le 5 Garryja Paytona posebej na domači tekmi bode v oči.

Serija se za odločilno sedmo tekmo seli v Houston, kjer bo veliko vlogo igralo tudi glasno občinstvo, ki proti Golden Statu iz obdobja, ko je v Teksasu igral James Harden, goji veliko zamer. Moštvi bosta imeli na voljo le dan počitka, sedma tekma bo na sporedu ob 2.30 v ponedeljek zjutraj, kratek odmor pa bo zagotovo več preglavic povzročil veteranski ekipi bojevnikov.

FOTO: Ezra Shaw/AFP

Nova poslastica vse ljubitelje košarke čaka danes ponoči (1.30), ko se bosta na sedmi tekmi Los Angeles Clippers v Denverju udarili z Nikolo Jokićem.

Golden State Warriors - Houston Rockets 107:115

Curry 29, Butler 27; VanVleet 29, Šengun 21.