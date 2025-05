Življenje v New Yorku, najboljšem mestu na svetu, prekosi vse

V nadaljevanju preberite:

Obetavne nogometne mladeniče je pot iz Slovenije pred desetletjem pogosto vodila v mladinske pogone italijanskih velikanov, v zadnjih letih so se jim pridružile selitve v Avstrijo in Nemčijo, le malo pa se jih odloči za skok čez lužo. Mitja Ilenič, obetavni bočni branilec, je že pri 18-ih izpeljal odmeven prestop in dres Domžal ob milijonski odškodnini zamenjal za New York FC. Zdaj 20-letnik iz Tribuč v Beli Krajini tretje leto igra v velikem jabolku, ob dobrih predstavah je zgovorni Ilenič dvignil prah tudi s proslavljanjem v slogu Cristiana Ronalda, predvsem pa v ZDA zelo uživa. »Nič ne bi imel proti, če bi tukaj ostal vse življenje, težko se bo kaj primerjalo z življenjem v New Yorku,« je navdušen slovenski branilec, standardni član mlade reprezentance, ki trka tudi na vrata članskega selektorja.

V središču pozornosti ste se znašli po zadetku, ki ste ga pred Lionelom Messijem proslavili v slogu Cristiana Ronalda, v Ameriki je to dvignilo precej prahu. Kaj se skriva v ozadju?

To vprašanje sem res dobil velikokrat (smeh). Sem velik navijač Cristiana Ronalda, nimam pa čisto nič proti Messiju. Dal sem gol, on je bil ravno nasproti mene, pa sem to izkoristil in izpadlo je po mojem mnenju fenomenalno, cel svet je govoril o tem. Če bi lahko, bi to zagotovo še enkrat ponovil.

Kakšni so bili odzivi?

V moštvu imam soigralce iz Argentine, bilo je veliko zbadanja na ta račun. O tem so pisali vsi večji ameriški mediji, od New York Timesa do ESPN, tudi klub je bil zaradi mene bolj v središču pozornosti, to je bilo z marketinškega vidika zelo dobro. Malo sem dvignil prah, bilo bi še slajše, če bi tisto tekmo dobili, a kar se tiče mene, sem svoj del naloge opravil.

Omenili ste navdušenje nad košarko, kako ste pospremili prestop Luke Dončića k LA Lakers?

Še vedno je prava 'norišnica', Luka je res pravi stroj. Toliko se zaradi njega govori o nas, dvignil je slovensko prepoznavnost v ameriških očeh. Ko sem prišel v ZDA in povedal, da sem iz Slovenije, so vsi poznali Dončića, nikoli ni nihče omenil koga drugega. V Ameriki je res priljubljen.

V ZDA živite v milo rečeno zanimivih časih, se pozna vpliv Donalda Trumpa, odkar je znova v Beli hiši?

Iskreno, politike res ne spremljam. Se pa vidi na vsakem koraku, da ima Trump goreče privržence. Ko se vozim po klasičnih ameriških naseljih v predmestju, vidim pred hišami Trumpove in ameriške zastave, so zelo patriotski, je kot v filmih. Politiki se ne posvečam preveč, ker iskreno prinaša le nepotreben stres.