Pri Lakers se obetajo spremembe

Generalni direktor Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA, kjer igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, Rob Pelinka, je po izpadu v prvem krogu končnice in koncu sezone dejal, da se klub pripravlja na naporno poletje oziroma medsezonsko obdobje, v katerem se obetajo korenite spremembe v igralskem kadru.

Jezerniki so se v četrtek pred domačimi navijači poslovili od letošnje končnice po porazu s 96:103 proti Minnesoti Timberwolves, ki je v seriji slavila s 4:1 v zmagah.

Drugo leto zapored so Lakers obstali v prvem krogu končnice. Letos so vanjo prišli kot tretja ekipa zahodne konference po koncu rednega dela, predvsem po zaslugi napadalne moči trojčka Dončić, LeBron James in Austin Reaves. A proti Minnesoti so se pokazale luknje v zasedbi glavnega trenerja J. J. Redicka.

Slovenski as Dončić je v mesto angelov prišel februarja po nenadni in šokantni menjavi z Anthonyjem Davisom, ki je takrat odšel k Dallas Mavericks. Dončićev prihod je vdahnil novo življenje Los Angelesu za odličen zaključek rednega dela, kar pa Jezerniki niso prenesli v končnico.

Luka Dončić bo dobil nove soigralce. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Odhod Davisa je pri Los Angelesu pomenil predvsem pomanjkanje višine in fizične moči pod košema na obeh koncih igrišča, nekaj kar so volkovi in visokorasli center Rudy Gobert v prvem krogu končnice prida izkoristili.

Generalni direktor Pelinka je dejal, da so bili Lakers ob prihodu Dončića prisiljeni improvizirati pri sestavi ekipe, zdaj pa nameravajo med sezono premišljeno pristopiti k obnovi igralnega kadra. Glavna prednostna naloga je pridobitev visokega igralca pod košem.

»Ko ob koncu prestopnega roka opraviš tako obsežno menjavo, je to nekaj takšnega, kot da bi poskušal zgraditi letalo na nebu,« je novinarjem dejal Pelinka.

»Zdaj imamo priložnost, da pristanemo, letalo postavimo v hangar in poskušamo ugotoviti, kaj moramo posodobiti in spremeniti, kar bomo tudi storili. Jasno je, da ta ekipa potrebuje več velikosti in centra. To je zelo jasen in očiten stranski učinek menjave potencialno najboljšega velikega igralca v ligi v zameno za organizatorja igre,« je nadaljeval Pelinka.

»Seveda se s takšno menjavo odpre velika luknja. Prestopni rok za menjave in trenutki pred njim pa ne omogočajo dovolj časa, da bi naši ekipi dodal visokoraslega igralca. Po menjavi Luke preprosto nismo imeli časa. Zdaj pa ga imamo,« je še dodal generalni direktor.

Čeprav 40-letni izkušeni zvezdnik James po tekmi ni želel potrditi, kako dolgo še namerava igrati v ligi NBA, pa je Pelinka sporočil, da pričakuje veterana poleg Dončića in Reavesa kot del načrtov Jezernikov tudi v prihodnje.

»Mislim, da so ti trije zelo obetavni, ko igrajo skupaj. Skupaj bomo še bolje poskrbeli, da bodo obkroženi s pravimi elementi za končni uspeh. Prizadevali si bomo, da bo ta skupina lahko osvojila naslov.«

Kljub nekaj kritik na račun trenerja Los Angelesa Redicka skozi serijo proti Minnesoti, je Pelinka potrdil, da ima še naprej zaupanje tudi v 40-letnega stratega.