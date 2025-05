Dončić: Mnogi ne bodo verjeli, ampak tako je

Luka Dončić je veliko prej, kot si je želel in pričakoval, končal najbolj turbulentno sezono v svoji karieri, v kateri je nič kriv nič dolžen zatresel košarkarski svet po šokantni menjavi, ki ga je iz Dallas Mavericks pripeljala v Los Angeles Lakers. Lani je Teksašane popeljal v finale lige NBA, letos se je poslovil po prvem krogu končnice, v katerem so Jezerniki izgubili serijo proti Minnesota Timberwolves z 1:4. Tudi lanski finale z Bostonom se je končal z 1:4.

Slovenski as je bil na peti tekmi najboljši strelec z 28 točkami, a ni blestel, saj je bil njegov met iz igre zgolj 7/18 in izza črte za tri točke 2/8. »Mentalno sem povsem izžet po vsem, kar se je zgodilo. Vem, da mi mnogi ne bodo verjeli, ampak sem,« je 26-letni Ljubljančan povedal po tekmi v Crypto.com Areni, ki se je končala s 96:103.

Na vprašanje, kako gleda na brutalno menjavo in očitke, ki jih je izrekel Dallasov športni direktor Nico Harrison glede njegove telesne pripravljenosti in slabo igro v obrambi, se je Luka samo nasmehnil. »Ne vem, kaj sem se iz vsega tega naučil. Potrebno bo nekaj časa, preden bom vse skupaj premlel. Povedal vam bom, ko se bodo začele priprave na novo sezono,« si bo nekaj oddiha privoščil Dončič, ki ga jeseni pričakujemo v slovenskem dresu na evropskem prvenstvu.

Luka je bil razočaran po porazu. FOTO: Harry How/AFP

Lakers niso imeli dovolj dolge klopi za odmeven dosežek v sezoni 2024/25. Mladostnejša Minnesota jih je v petih zadnjih četrtinah nadigrala za 42 točk. Dončić in LeBron James nista imela dovolj energije, da bi ohranila upanje na 18. naslov prvaka. Toda Dončić ostaja optimističen in se veseli nadaljnjega sodelovanja s 40-letnim Jamesom.

»Težko je vzpostaviti kemijo brez treningov, zato se resnično veselim priprav z LeBronom in Austinom Reavesom, na katerih se bomo naučili več drug od drugega. Ko je Kyrie Irving prišel v Dallas, se sprva nisva povezala na igrišču, toda v naslednji sezoni sva šla do finala in je bilo čudovito. Tako gledam na to.«