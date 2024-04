Hud polom Ljubljančanov v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvi tekmi četrtfinala liga Aba izgubili z Mego z 98:119 (23:27, 52:57, 74:94). Drugi dvoboj bo v nedeljo, 21. aprila, ob 20. uri v Ljubljani, morebitni tretji pa 27. aprila znova v Beogradu. Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz obračuna Crvena zvezda - Studentski centar, v katerem je danes Crvena zvezda povedla, potem ko je nadoknadila 18 točk zaostanka in zmagala 83:81. Na drugi strani je Budućnost v soboto na prvi tekmi z Zadrom slavila 100:69, Partizan in Igokea pa se bosta prvič srečala v sredo.

Ljubljančani brez možnosti za uspeh

Ljubljančani so bili proti mladi in razpoloženi domači zasedbi brez možnosti za uspeh. Mega je na začetku drugega polčasa pobegnila na 76:59 in zanesljivo vpisala že osmo zaporedno zmago v ligi Aba. Za Cedevito Olimpijo je to peti poraz na sedmih tekmah. Ekipa Zorana Martića je izenačila neslavni rekord po največjem številu prejetih točk v sezoni. 119 jih je dobila tudi od prvaka evropskega pokala Pariza na začetku februarja. Pri domačih je izstopal 20-letni Nikola Đurišić z 31 točkami (indeks 38), po 20 točk pa sta za Cedevito Olimpijo dosegla Justin Cobbs (10 podaj) in JR Stewart (trojke 4:6).