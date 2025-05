Ilirija na pol poti do elite, za konec slovenski derbi

Košarkarji Ilirije so že na pol poti do zmage v drugoligaškem tekmovanju, Cedevita Olimpija in Krka bosta redni del lige ABA sklenili z derbijem.

Galerija Z medsebojno tekmo Olimpija in Krka zaključujeta redni del, Novomeščani tudi regionalno sezono. FOTO: Cedevita Olimpija

