Cedevita Olimpija preskočila zagrebško oviro

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 27. krogu lige Aba premagali Cibono s 96:81 (22:23, 50:50, 78:60). Cedevita Olimpija je po porazu proti Spartaku iz Subotice proti Ciboni v drugem polčasu stvari postavila na svoje mesto in se podpisala pod 17. zmago v sezoni regionalne lige. S to se je na lestvici znova izenačila z Igokeo, ki pa ima boljši medsebojni izkupiček.

Ljubljančane do konca rednega dela čakajo še tekme proti Studentskemu centru v gosteh, s Partizanom doma ter proti Krki v gosteh. Današnji obračun je bil v prvem polčasu zelo izenačen, ekipi pa sta se ves čas izmenjavali v vodstvu. Hrvaška zasedba je v 18. minuti vodila s šestimi točkami prednosti, a sta ekipi poravnani odšli na daljši odmor (50:50).

Cedevita Olimpija: Cibona 96:81 Dvorana Stožice, gledalcev 1800, sodniki: Radojković (Hrvaška), Jevtović in Tomić (oba Srbija).

Cedevita Olimpija: Stewart 14 (4:7), Robinson 9 (3:4), Jones 8, Radović 14 (3:4), Nikolić 15 (5:5), Glas 14 (5:5), Lemar 5, Beringer 10 (2:4), Tasić 7 (5:6); Cibona: Vuković 17 (1:2), Radovčić 6 (4:6), Aranitović 15 (1:2), Perasović 7 (2:2), Skorić 17 (3:3), Smajlagić 12 (3:6), Majcunić 3, Katanović 4.

Cedevita Olimpija je nato v tretji četrtini pritisnila in si po 52:53 z delnim izidom 18:2 zagotovila 15 točk naskoka. Do konca tretjega dela igre je še malce oplemenitila prednost, nato pa v zadnji četrtini mirno pripeljala tekmo do konca.

Najboljši strelec Ljubljančanov je bil Aleksej Nikolić s 15 točkami in šestimi asistencami. DJ Stewart je 14 točkam dodal šest ukradenih žog, 14 točk sta dosegla tudi Rok Radović in Gregor Glas. Tudi Joan Beringer (10) je presegel mejo desetih točk. Pri gostih sta po 17 točk dosegla Domagoj Vuković in Luka Skorić.

Cedevita Olimpija bo v 28. krogu že v četrtek gostovala pri Studentskem centru.