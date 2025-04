Cedevita Olimpija gladko prek črnogorske ovire

Ljubljanski košarkarji so brez težav ugnali domači Studentski centar in zdaj odštevajo do spektakla v Stožicah proti Partizanu.

Galerija Brynton Lemar je bil v Podgorici najučinkovitejši zmaj. FOTO: KK Cedevita Olimpija

STA, Š. R.