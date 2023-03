Irving blestel, Kleber zadel zmagovito trojko

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški liga NBA v Los Angelesu s 111:110 premagali Lakers, neposredne tekmece v boju za končnico. Slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za zmagovite goste, v domači ekipi je prav tako manjkal LeBron James. Prvi igralec dramatične tekme je bil Kyrie Irving.

Irving zaradi poškodbe ni igral na prejšnjih tekmah, z Dončićem pa sta bila na treningu Dallasa dan pred tekmo z Lakers. Dončić potem ni stopil na parket, Irving pa je in zbral 36 točk (met iz igre 14:23), po šest skokov in podaj.

Maxi Kleber je bil natančen- FOTO: Kevork Djansezian/AFP

Anthony Davis (26 točk, 10 skokov, 3 podaje) je 6,1 sekunde pred koncem z drugim zadetim prostim metom povedel domaće v vodstvo s 110:108, prvega pa je zgrešil in omogočil tekmecem, da bi s trojko zmagali. To se je tudi zgodilo. Nemec Maxi Kleber je zadel prav ob izteku igralnega časa po podaji Irvinga in odločil dvoboj s svojo deseto točko. Obenem je Kleber devet desetink pred zadnjo točko Lakersov na dvoboju s tremi zadetimi prostimi meti znižal na 108:109.

Že nocoj ob 18.00 bodo v New Yorku proti Knicks igrali Denver Nuggets Vlatka Čančarja.

Kyrie Irving je Dallas popeljal do pomembne zmage. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Izidi:

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 82:121

Atlanta Hawks - Golden State Warriors 127:119

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 117:94

Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 139:131

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 114:112

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 120:126 (podaljšek)

Portland Trail Blazers - Boston Celtics 112:126

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 110:111