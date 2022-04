Iz ZDA prihajajo slabe novice glede Luke Dončića

Kakor domnevajo v različnih medijih onstran Atlantika, bo Luka Dončić po vsej verjetnosti izpustil prvo tekmo uvodnega kroga končnice lige NBA med Dallas Mavericks in Utah Jazz. Poškodba leve mečne mišice, ki si jo je slovenski košarkarski zvezdnik nategnil med zadnjim dvobojem rednega dela proti moštvu San Antonio Spurs (na katerem prvotno sploh ne bi smel igrati), ni tako nedolžna, kot je bilo sprva videti.

»V Dallasu se že pripravljajo celo na možnost, da na Dončića ne bodo mogli računati niti na drugi tekmi končnice. Če bi šlo za dvoboj rednega dela, niti pomislili ne bi na to, da bi Luka zaigral ta konec tedna,« je zapisal Adrian Wojnarowski, strokovnjak za košarko pri ameriškem medijskem velikanu ESPN, ki je ob tem izrazil zaskrbljenost nad tem, da bi se 23-letni Ljubljančan prehitro vrnil na igrišče. V tem primeru bi lahko tvegal poslabšanje poškodbe ali nemara celo oviral svoje moštvo v končnici lige NBA.

Dončićeva poškodba je kajpak zelo slaba novica za Teksašane, ki imajo v tej sezoni brez Luke negativno razmerje zmag in porazov 8:9. Dallas je sicer v rednem delu prvenstva najmočnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu zbral 52 zmag in doživel 30 porazov. Slovenski as je odigral 65 tekem, na katerih je v povprečju prispeval po 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 asistence.