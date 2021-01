Jaka Blažič najboljši košarkar tedna in vodilni strelec v top 16

Po odlični sredini predstavi ob zmagi Cedevite Olimpije proti Bourgu s 94:91 je bil Jaka Blažič izbran za najboljšega košarkarja tedna v evropskem pokalu. S 30 točkami (met za dve 3:5, za tri 5:8, prosti meti 9:10), 7 skoki in 4 asistencami je dosegel statistični indeks 41, najboljši v celotni sezoni tekmovanja. S 65 točkami (povp. 21,7) na treh tekmah drugega dela pa si deli prvo mesto med najboljšimi strelci top 16 z Marcom Belinellijem iz bolonjskega Virtusa.



Blažičeva najbližja zasledovalca v minulem kolu sta prišla s tekme Unicaja Malaga – Nanterre (82:92). Krilo Unicaje Tim Abromaitis (26 točk in 5 skokov) se je izkazal z indeksom 32, krilo francoske zasedbe Isaia Cordinier (24 točk in 4 dobljene žoge) pa z 28. Zelo dobro se je odrezal tudi slovenski reprezentant Jordan Morgan, saj je v dresu Unicsa Kazana zbral 14 točk in 14 skokov, največ v tem kolu, ob zmagi njegovega moštva na gostovanju pri Mornarju s 87:70. S povprečjem 10 skokov v top 16 je najuspešnejši med vsemi.

