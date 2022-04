Jaka Blažič v idealni peterki

Član Crvene zvezde Nikola Kalinić, Kevin Punter in Zach LeDay iz Partizana, Jaka Blažič iz Cedevite Olimpije in Kenan Kamenjaš iz Studentskog centra Derbyja, so bili izbrani v idealno peterko regionalne košarkarske lige ABA. V glasovanju trenerjev, novinarjev in navijačev je največ glasov dobil Kalinić (13,9 odstotka), sledijo pa Blažič (12,1), Punter (10,7), LeDay (9,1) in Kamenjaš (7,4).