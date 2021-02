Jazz pogoltnil tudi Vročico

Košarkarji moštva Miami Heat so brez Gorana Dragića, ki je zaradi težav z gležnjem še vedno na seznamu poškodovanih, v gosteh s 94:112 izgubili dvoboj z igralci kluba Utah Jazz. To je bil že 15. poraz v tej sezoni za Vročico, ki z enajstimi zmagami drži deveto mesto v vzhodni konferenci lige NBA.



Za gostitelje, ki so dosegli že sedmo zaporedno in skupno 22. zmago v sezoni, je največ točk (26) prispeval Američan Donovan Mitchell. Hrvaški as Bojan Bogdanović jih je dodal 19, Francoz Rudy Gobert pa 16. Utah se je z novim uspehom še utrdil na vrhu zahodne konference.



Pri Miamiju je več kot dvajset točk zbral Američan Kendrick Nunn (23), po petnajst sta jih dosegla njegova rojaka Jimmy Butler in Max Strus. »Dovolili smo, da je napad narekoval ritem obrambi. Začeli smo zgreševati mete, oni pa so jih začeli zadevati; tako je pravzaprav vedno, ko tekmeca ne pokrivaš,« je razlog za poraz pojasnil Butler.



»Z disciplino in višino te lahko dejansko hitro pogoltnejo,« je dejal Miamijev trener Erik Spoelstra, medtem ko je Gobert razložil: »Jasno nam je, da vseh metov ne moremo zadeti, vemo pa, da lahko z našo obrambo dobimo prav vsako tekmo. To je košarka.«



Drugi izidi: Phoenix Suns : Philadelphia 76ers 120:111, Atlanta Hawks : Indiana Pacers 113:125, New York Knicks : Houston Rockets 121:99, Golden State Warriors : Brooklyn Nets 117:134.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: