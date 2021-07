Jeleni po sušnih petdesetih letih do svoje druge lovorike v ligi NBA

Sonca tokrat niso imela pravega protiorožja za Giannisa Antetokounmpa. FOTO: Mark J. Rebilas/Usa Today Sports

Prvaki lige NBA v zadnjih desetih letih:

2021 – Milwaukee Bucks

2020 – Los Angeles Lakers

2019 – Toronto Raptors

2018 – Golden State Warriors

2017 – Golden State Warriors

2016 – Cleveland Cavaliers

2015 – Golden State Warriors

2014 – San Antonio Spurs

2013 – Miami Heat

2012 – Miami Heat

2011 – Dallas Mavericks

Košarkarji moštva Milwaukee Bucks se drugič v svoji klubski zgodovini osvojili lovoriko v ligi NBA. Na šesti finalni tekmi so na domačem parketu s 105:98 premagali igralce kluba Phoenix Suns in finalno serijo dobili s 4:2 v zmagah. Jeleni so bili prvič prvaki leta 1971.Zasedba iz Milwaukeeja je v finalni seriji izgubila uvodni tekmi, nato pa nanizala štiri zmage zapovrstjo. Na šesti tekmi je bil veliki junak domače zasedbe grški orjak, ki je tekmecem nasul kar 50 točk, pobral 14 žog pod obema obročema in prispeval še pet blokad. Po šesti tekmi je prejel tudi laskavo priznanje Billa Russlla za najboljšega igralca v finalni seriji.»Zahvaljujem se Milwaukeeju, ki je vseskozi verjel vame. Zahvaljujem se soigralcem, ker so na sleherni tekmi garali skupaj z menoj. Hvaležen sem, da mi je uspelo osvojiti ligo NBA,« je po končnem zmagoslavju dejal 26-letni Antetokounmpo, nad katerim domači trenerni skoparil s pohvalami: »Giannis je posebno človeško bitje, gre za pravega vodjo na igrišču. Od njega sem se veliko naučil.« Ob tem je še pristavil, da so vsi njegovi varovanci zanj vsak dan prvaki.V domači zasedbi je bil drugi najbolj učinkovit igralec(17), pri poražencih finalne serije iz Arizone pa sta največ točk dosegla(26) in(19).