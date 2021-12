Jezerniki šele po podaljšku slavili zmago v Dallasu, 19 minut za Čančarja

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so po dveh zmagah, ki so ju v ligi NBA dosegli brez Luke Dončića, doživeli poraz. V domačem American Airlines Centru so morali po hudem boju priznati premoč zvezdnikom kluba Los Angeles Lakers, ki so se po podaljšku veselili zmage s 107:104.

Za Jezernike je največ točk k uspehu prispeval ameriški as LeBron James (24), ob njegovih rojakih Russllu Westbrooku (23) in Athonyju Davisu (20) pa je bil tokrat med junaki tekme tudi novinec Austin Reaves (15), ki je pičle 0,9 sekunde pred koncem dodatnega dela zadel zmagovito trojko.

»Do izteka časa je bila le še sekunda, tako da mi ni preostalo drugega, kot da sem vrgel proti košu,« je razkril 23-letni košarkar iz Newarka v Arkansasu, ki so ga soigralci v slačilnici za »nagrado« pošteno poškropili z vodo.

Kristaps Porzingis (s št. 6) je vpisal že osmi dvojni dvojček v tej sezoni lige NBA. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Za domačo zasedbo, ki je tretjič zapovrstjo igrala brez poškodovanega Dončića, sta največ točk dosegla Američan Jalen Brunson (25) in latvijski orjak Kristaps Porzingis, ki je s 23 točkami in dvanajstimi skoki vpisal že osmi dvojni dvojček v tej sezoni.

»O, moj bog. Ah, to me res jezi. To tekmo bi morali dobiti,« je zmajeval z glavo Porzingis, Dallasov trener Jason Kidd, ki je v prejšnjih dveh sezonah kot pomočnik deloval pri Jezernikih, pa je pojasnil, da se jim ni izšlo po načrtih. »Igralcem sem rekel, naj deset sekund pred koncem naredijo prekršek, vendar pa ga nismo dobili,« je dejal 48-letni Američan.

Anthony Edwards (desno) je k zmagi Minnesote v Denverju prispeval kar 38 točk. FOTO: Ron Chenoy/Usa Today Sports

Čančar dosegel dve točki, Jokić 6. trojni dvojček v sezoni

Košarkarji moštva Denver Nuggets pa so pred svojimi navijači s 107:124 klonili pred Minnesoto Timberwolves. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je v 19 minutah dosegel dve točki, obe iz prostih metov. Iz igre je metal 0:3, potem ko je zgrešil oba poskusa za dve točki in enega za tri. V statistiko je vpisal še sedem skokov in eno asistenco.

Najbolj učinkovit v Denverjevem dresu je bil sicer znova srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki zbral 27 točk (z metom iz igre 11:16), deset skokov in 11 asistenc za že šesti trojni dvojček v sezoni in skupno 63. v ligi NBA. Najboljši strelec tekme pa je bil komaj 20-letni Anthony Edwards, ki je z 38 točkami (iz igre 14:21, za tri 10:14) prispeval levji delež k zmagi Minnesote.