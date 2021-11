Jokić: Hudo mi je, ne bi smel tako reagirati

Veliko prahu je ponoči dvignil izpad košarkarskega zvezdnika Nikole Jokića, ki je svojo odlično predstavo s trojnim dvojčkom za zmago Denverja proti Miamiju v ligi NBA pokvaril ob koncu tekme, ko se je maščeval Markieffu Morrisu za nešportni prekršek in ga s hrbta podrl na tla.

Morris se je najprej grdo lotil Jokića na sredini igrišča in mu preprečil podajo, ko se je Američan obrnil proč, pa je Srb v afektu zdrvel proti njemu in ga močno sunil od zadaj. Morris se je zgrudil kot pokošen na tla, skoraj je prišlo do splošnega pretepa, vendar si gostje s Floride niso upali obračunati z 211 cm visokim in 130 kg težkim Somborcem, ki je že večkrat nasedel na provokacije, toda prvič tako ostro.

Nikola Jokić je bil izključen. FOTO: Isaiah J. Downing/USA Today Sports

Jokić in Morris sta bila izključena, prvemu grozi kazen, v najboljšem primeru zanj finančna. »To je bila neumna poteza. Počutim se slabo. Želel sem se zaščititi, ampak ne bi smel reagirati na takšen način. Bilo je v afektu in pod vplivom adrenalina,« se je branil Jokić in se večkrat opravičil svoji ekipi.

Dodal je, da sicer spoštuje moški boj. »Z Bamom Adebayom sva se tepla vso tekmo, ampak bila je poštena borba. Mislim, da lahko igraš agresivno in hkrati pošteno. Zdelo se mi je, da je Morris šel prek meje in zato sem se tako odzval.«