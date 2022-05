Jurica Golemac pozna recept za zmago v Beogradu

V nadaljevanju preberite:

Prvič so se košarkarji Cedevite Olimpije ognili izpadu iz končnice lige ABA prejšnji ponedeljek, ko so prvič po poltretjem letu ugnali Crveno zvezdo v Stožicah (po podaljšku). Da bi se lahko uvrstili v finale s Partizanom, pa bi morali danes ob 19. uri pripraviti še večji podvig. Zadnjo zmago nad rdeče-belimi v Beogradu so namreč dosegli daljnega 18. oktobra 2015. Takrat je bil njihov trener Gašper Potočnik, prvi strelec tekme je bil Miha Lapornik z 22 točkami (trojke 5:5), Vlatko Čančar pa je kot benjamin debitiral v regionalnem prvenstvu, a se ni vpisal med strelce.

Kolikšna bo prednost domačega parketa, kdo vse se je že opekel v Beogradu? Kako so se branilci naslova postavili v vlogo mučenikov? Kakšen taktični načrt je pripravil Jurica Golemac?