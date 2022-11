Jurici Golemcu že zmanjkuje prstov za preštevanje poškodovanih

V nadaljevanju preberite:

Začetni vtis košarkarjev Cedevite Olimpije v novi sezoni še zdaleč ni vrhunski, brez razmisleka bi verjetno izstrelili, da so bili lani veliko uspešnejši v uvodu. Videz vendarle nekoliko vara. V prejšnji sezoni so Ljubljančani resda dobili dve od prvih petih tekem v evropskem pokalu (zdaj 0:5), a klonili v polovici od šestih dvobojev lige ABA. Trenutno so z zdesetkano zasedbo pri beri 4:2, danes ob 21. uri pa bi jo lahko izboljšali v dvoboju z Zadrom.

Kakšne so zadnje informacije iz stožiške bolnišnice na koncu mesta? Koliko zdravih, a vse bolj utrujenih mož ima na voljo Jurica Golemac za dvoboj s prijetnim presenečenjem sezone? Koga vse je ugnal Zadar in kdo je njegovo glavno orožje? Katero je najučinkovitejše moštvo v ligi ABA in kje najdemo Ljubljančane?