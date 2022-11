Kako bi šele blestel Luka Dončić, če bi bil hiter

V nadaljevanju preberite:

V drugi polovici novembra so se Luki Dončiću kar vrstili spopadi z odličnimi moštvi in vrhunskimi zvezdniki. Dvakrat se je udaril z Nikolo Jokićem (in Vlatkom Čančarjem), nato so prišli na vrsto Boston z Jaysonom Tatumom in Jaylenom Brownom, za katera pravi, da tvorita najboljšo navezo v ligi NBA, Milwaukee z Giannisom Antetokounmpom in slednjič še branilec šampionske lovorike Golden State s Stephenom Curryjem. Pred prehodom v december je napočil tudi trenutek za prekinitev niza štirih porazov košarkarjev Dallasa.