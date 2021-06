Klobuk dol pred Zmagom Sagadinom, toda časi so se spremenili

V nadaljevanju preberite:

Z rekordno naglico, kakršno bi jim zavidal celo Usain Bolt, so košarkarji in trenerji Cedevite Olimpije po osvojitvi naslova državnih prvakov odhiteli v zavetje svojih najbližjih na raznih koncih sveta in ugasnili telefone. Razumljivo se je mudilo predvsem štirim članom slovenske reprezentance, saj se bo že 10. t. m. zbrala na pripravah pred olimpijskimi kvalifikacijami. Najbolj poklican za oceno dosežkov je vendarle športni direktor kluba Sani Bečirovič, ki se je prijazno odzval vabilu na pogovor in povedal marsikaj zanimivega.