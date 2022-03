Ko se izkažejo v obrambi, je vse možno tudi v napadu

V nadaljevanju preberite:

Kaj je še boljše kot uspeh v domači dvorani z 20 točkami prednosti? Zmaga z 22 točkami naskoka proti istemu tekmecu v gosteh. Prvi nastop v ligi ABA po treh tednih je razvedril tudi košarkarje Cedevite Olimpije. Po porazu z Budućnostjo 30. januarja so nanizali že devet zaporednih zmag na regionalni, evropski in slovenski sceni, Mornar pa so ob sobotnem gostovanju v Baru ugnali s 101:79, torej z večjo razliko kot novembra v Stožicah (+20). Zaradi nenadejanega poraza Budućnosti v Zadru so se za korak približali celo tretjemu mestu na lestvici.

Kaj vse čaka Ljubljančane v prihodnjih dneh in s kakšnimi spoznanji so se vrnili iz Črne gore?