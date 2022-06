Košarkarji Cedevite Olimpije na žrebanju v tretjem bobnu

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo dobili tekmece za novo sezono evropskega pokala v petek, 8. julija. Danes pa je vodstvo tekmovanja razkrilo, kako je pred žrebanjem razporedilo 20 moštev v deset kakovostnih bobnov.

Slovenskega prvaka je uvrstilo v tretji razred skupaj z beneško Umano. V prvem bobnu bosta Hapoel Tel Aviv in Joventut iz Badalone, v drugem Budućnost iz Podgorice in Gran Canaria iz Las Palmasa, v četrtem Trento in Bursaspor, ki je v prejšnji sezoni izločil Ljubljančane v četrtfinalu.

Peti boben: Türk Telekom Ankara in Liatkabelis Panevežys (Lit); šesti: Promitheas Patras in Bourg (Fra); sedmi: Paris Basketball in Ulm; osmi: Brescia in Hamburg Towers; deveti: Slask Vroclav in Cluj-Napoca; deseti: London Lions in Prometej Slobožanske (Ukr).