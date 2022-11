Košarkarji Cedevite Olimpije še šestič poraženi

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po šestem nastopu v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. Na gostovanju v Litvi so morali priznati premoč ekipi Lietkabelis iz Panevežysa, ki je bila boljša s 104:98.

Ljubljančane do konca rednega dela čaka še dvanajst tekem, za osmim mestom v desetčlanski skupini, ki vodi v izločilne boje, pa zaostajajo dve zmagi.

Lietkabelis - Cedevita Olimpija 104:98 (34:27, 60:44:60, 82:69) Dvorana Cido, sodniki: Hierrezuelo (Španija), Halliko (Estonija), Bittner (Nemčija). Lietkabelis Panevežys: Morris 8 (3:4), Lipkevičius 13 (6:6), Maldunas 1 (1:4), Goloman 23 (6:6), Griciunas 16 (2:4), Rubstavičius 9 (2:4), Peno 2, Murauskas 8, Kullemae 24 (2:2). Cedevita Olimpija: Ferrell 17 (8:8), Jeremić 9, Alibegović 19, Murić 6, Adams 8 (4:6), Matković 17 (1:2), Omić 11 (1:1), Dragić 11 (1:2). Prosti meti: Lietkabelis Panevežys 22:30, Cedevita Olimpija 15:19. Met za tri točke: Lietkabelis Panevežys 12:25 (Kullamae 4, Goloman 3, Murauskas 2, Morris, Lipkevičius, Rubstavičius), Cedevita Olimpija 11:25 (Ferrell 3, Jeremić 3, Dragić 2, Murić 2, Alibegović). Osebne napake: Lietkabelis Panevežys, Cedevita Olimpija 25. Pet osebnih: Griciunas (38.).

Cedevita Olimpija bo naslednji dve tekmi igrala v Stožicah; 6. decembra z nemškim Ulmom, ki je pri izkupičku 3-3, teden kasneje pa z Brescio iz Italije, ki je deveta v skupini A z 2-4.

Varovanci trenerja Jurice Golemca so bili znova nemočni in so zasluženo izgubili, saj so bili večino tekme v zaostanku. V prvem polčasu so prejeli kar 60 točk, kljub nekoliko trši obrambi v nadaljevanju pa zmage gostiteljev niso uspeli ogroziti.

V zadnji četrtini so se približali na 82:72, v zadnji minuti na 100:97, za kaj več pa jim je zmanjkalo natančnosti, zbranosti in pripadnosti kolektivu.

Prvič v sezoni je na parket po poškodbi na evropskem prvenstvu v Nemčiji stopil Zoran Dragić, ki je v 24 minutah dosegel 11 točk (trojke 2:5, 4 podaje). Toliko jih je v prvem polčasu zbral tudi Alen Omić (met 5:7, 5 skokov), po 17 sta jih prispevala Karlo Matković (met 8:11, 7 skokov) in Yogi Ferrell (trojke 3:5, 5 podaj), prvi strelec Cedevite Olimpije pa je bil Amar Alibegović (19 točk, za dve točki 8:8, trojke 1:4).

Kapetan Edo Murić je drugi polčas spremljal s klopi zaradi udarca v koleno.