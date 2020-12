Košarkarji Olimpije zaman čakali na derbi s Crveno zvezdo

Košarkarji Cedevite Olimpije bi morali drevi v Beogradu odigrati tekmo 11. kola lige ABA proti Crveni zvezdi. Vendar pa so iz ljubljanskega kluba sporočili, da so tekmo preložili, ker so imeli v beograjskem moštvu primer okužbe z novim koronavirusom. Zaradi tega je morala celotna ekipa Crvene zvezde v karanteno.



Ljubljančani so bili ta teden na mini turneji po Balkanu, saj so v četrtek v evropskem pokalu gostovali v Patrasu in zmagali. Danes bi se morali v regionalni ligi ob 19. uri pomeriti z evroligašem Crveno zvezdo, tekma pa je padla v vodo zaradi zloveščega virusa.



Kot so sporočili iz ljubljanskega tabora, so v Beogradu opravili že tri treninge in nestrpno čakali na tekmo. Kdaj jo bodo odigrali, še ni znani. »Zmaji« bodo po predvidenem urniku zdaj naslednjo tekmo v ligi ABA odigrali naslednjo nedeljo, ko bodo gostili košarkarje Mornarja.

