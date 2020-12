Kot v starih, mirnih časih bodo silvestrovali v Beogradu

Bolje kot proti Mornarju

Ljubljana – V prijaznejših letih so Slovenci množično drli v Beograd na silvestrovanje, letos jih bo tam zgolj peščica. Med njimi bodo tudi košarkarji Cedevite Olimpije, a zaradi službenih obveznosti. Drevi ob 21. uri bodo v zaostali tekmi 6. kola lige ABA gostovali pri FMP, v soboto ob 19. uri pa se bodo v dvoboju rednega 13. kola pomerili še z Mego. V Slovenijo se bodo vrnili v nedeljo, že v letu 2021.Regionalno prvenstvo bo konec tedna prišlo do svojega uradnega polčasa, v praksi pa je marsikatero moštvo še daleč od polovice sporeda. Največ preloženih tekem sta si nakopičila Cedevita Olimpija in Zadar, po štiri, Ljubljančani prav vse zaradi okužb v vrstah nasprotnih moštev. Pred desetimi dnevi so tako zaman odpotovali v Beograd, saj je morala Crvena zvezda v zadnjem hipu v karanteno. Zato upajo, da bodo imeli več sreče ob vrnitvi v srbsko metropolo in da bodo po domačem porazu z Mornarjem prišli do sedme zmage v ligi ABA.V zadnjem nastopu v letu 2020 stožiško moštvo ne bo moglo računati na. Ob začetku novembra, ko je bilo na sporedu 6. kolo, namreč še ni bil član Cedevite Olimpije. Trenerima vendarle dovolj organizatorjev za bitko z FMP, ki je v enajstih tekmah iztržil le dve zmagi; na domačem parketu je ugnal Koper Primorsko v prvem kolu in Borac v petem.Po šestih zaporednih porazih Srbi največ pričakujejo od branilca, s povprečjem 16,6 točke četrtega strelca lige ABA za(Mega, 23,3),(Mornar, 18,6) in kapetanom Ljubljančanov(17,4). Zelo pomembna člana moštva pa sta tudi dirigent, s 7,2 asistence na tekmo vodilni podajalec lige (Olimpijin adutje tretji s 6), in krilni center(10,1 točke), ki je v sezoni 2015/16 igral za takratno Union Olimpijo.Jurica Golemac opozarja: »FMP igra vse bolje, v zadnjih je doživel nekaj nesrečnih porazov. Igra zelo agresivno, zato bomo morali ustrezno odgovoriti in nadzorovati skok. Predvsem pa bomo morali igrati precej bolje v obrambi, kot smo proti Mornarju.«