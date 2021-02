Krka lovi točke za obstanek, Olimpija za vrh

Vladimir Anzulović želi prekrižati načrte Ljubljančanom. FOTO: ABA

Anzulović: Ljubljančani so favoriti

Standings provided by SofaScore LiveScore

Po koncu kvalifikacij za EP 2022, na katerega so se z območja nekdanje Jugoslavije uvrstile BiH, Hrvaška in Srbija kot zmagovalke svojih skupin ter Slovenija kot drugouvrščena, so se košarkarji vrnili na klubsko sceno. V ligi ABA bosta Krka in Cedevita Olimpija drevi ob 20. uri v dvorani Leona Štuklja odigrali zaostalo tekmo 14. kola, na kateri bo nastopilo sedem članov odprave, ki je v Kijevu ugnala Madžarsko in izgubila z Ukrajino; dva pri gostiteljih in pet pri Ljubljančanih.Cedevita Olimpija bo danes vstopila v peklenski tekmovalni ritem. Po slovenskem derbiju lige ABA bo že jutri gostila GGD Šenčur ob začetku domače lige Nova KBM za prvaka, v soboto bo v Stožicah pričakala FMP, v torek pa bolonjski Virtus ob nadaljevanju evropskega pokala. Nato jo vsaj še do 20. marca čakajo trije dvoboji na teden. Verjetno še precej dlje, saj se ji na evropski fronti nasmiha uvrstitev v četrtfinale, v katerem se bodo moštva med 23. in 31. marcem pomerila do dveh zmag, enako kot v polfinalu med 6. in 14. aprilom in finalu med 27. aprilom in 5. majem.Krka in Cedevita Olimpija sta se že dvakrat pomerili ob začetku sezone. Obakrat so bili uspešnejši Ljubljančani, osvojili so slovenski superpokal z 78:67 in zmagali v uvodnem kolu lige ABA s 77:69. Tekmi sta bili precej bolj izenačeni, kot bi lahko sklepali iz stanja na lestvici, saj je stožiška zasedba dobro na poti h končnici najboljše regionalne četverice, Novomeščani pa s sedmimi zmagami manj poskušajo ubežati predzadnjemu mestu in dodatnemu dvoboju za obstanek s podprvakom 2. lige ABA.Krkin trenerocenjuje: »Kar nekaj časa sem že trener, ampak takšne sezone še nismo imeli. Fantje so tudi med premorom dobro trenirali, zato me zelo zanima, kako se bodo odzvali na tekmah. Cedevita Olimpija je favorit, a prepričan sem, da ji lahko povzročimo težave, čeprav stainletos v življenjski formi.«