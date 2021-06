Krzyzewski​ potrdil slovo: mogoče je kozel, ni pa osel

Po tem, ko je legendarni košarkarski trener Mike Krzyzewski napovedal, da bo na klopi univerze Duke vodil le še eno sezono in se nato upokojil, je nekdanji selektor ameriške reprezentance razkril ozadje svoje odločitve. Nekateri so namreč menili, da se poslavlja zaradi sprememb v športu.



»Morda se sprašujete: 'Zakaj to počneš zdaj?' Poglejte, to ni bilo vprašanje zdravje. Z Mickie (žena, op. a.) sva zdrava, pa če vam tako delujeva ali ne. Ona že, če pa jaz delujem zdravo ... Sem zdrav,« je bil na novinarski konferenci navihan 74-letni trener, ki po rodu prihaja iz Chicaga.



»Ne gre za covid ali to, da bi rekel: 'Fant, kako slabo je bilo tisto leto.' Ne gre za to. Gotovo ne gre niti za to, kar se dogaja v univerzitetni košarki. 'Fant, kako se spreminja ta igra.' Dobro ... V košarki sem že 46 let. Mislite, da se igra nikoli ni spremenila? To niso razlogi ... Razlog, zaradi katerega to počnemo, je, da sva se z Mickie odločila, da bo čez eno leto konec popotovanja. V to zadnje leto pa bomo krenili z vsem, kar imamo,« je dodal trener, ki je razkril, da naj bi dokončno odločitev sprejel minulo sezono, ko je bil z ženo na počitnicah.

Vesel že, da ni osel

Krzyzewski je sicer poskrbel za glasen krohot med zbranimi člani družine, prijatelji, nekdanjimi igralci in mediji, ko se je dotaknil besed športnega direktorja univerze Duke Kevina Whita, ki je nekdanjega selektorja ameriške članske reprezentance označil za največjega vseh časov (GOAT, v prevodu tudi koza oz. kozel, op. a.). Krzyzewski ga je po bojevitih napovedih o boju za naslov prvaka tudi popravil.



»Veste, moj prijatelj Kevin White je prišel sem gor in mi rekel, da sem GOAT. Vesel sem bil, da mi ni rekel, da sem osel. V prihodnjem letu pa ne bo vse v znamenju tega, da pridemo čim dlje. Vse bo v znamenju zaključka, samo toliko, da smo na isti valovni dolžini,« ni bilo do smeha Krzyzewskemu.



Na klopi Duka se je 12-krat uvrstil na zaključni turnir in osvojil pet državnih naslovov, velik pečat pa je pustil tudi v ameriški članski izbrani vrsti, kjer je kot selektor osvojil tri zlata olimpijska odličja in dva naslova svetovnega prvaka. Na klopi Duka ga bo nasledil dosedanji pomočnik Jon Scheyer.

