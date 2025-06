Legenda je v znak protesta stopila v Dončičeve športne čevlje

Eden najboljših trenerjev severnoameriške lige NBA Don Nelson je na poseben način izrazil podporo Luki Dončiću. Član dvorane slavnih in nekdanji trener Dallasa je obul Dončićeve značilne športne čevlje Jordan Brand ter s tem izrazil neodobravanje, kako so pri Dallasu zamenjali Dončića, poroča ameriški CNN.

Sloviti košarkarski strateg si je v nedeljo po lokalnem času ogledal drugo tekmo finala lige NBA, kjer je prevzel nagrado Chucka Dalyja za življenjsko delo, priznanje za njegovih 31 let v tem športu v vlogi enega najuspešnejših trenerjev vseh časov.

Vendar je bila Nelsonova izbira obutve tista, ki je prišla na naslovnice, saj je 85-letn Nelson nosil Dončićeve športne copate.

»Želim, da vsi vedo, da nosim Lukove superge, njegove nove čevlje znamke Nike, ki so pravkar prišli na trg,« je Nelson povedal novinarjem.

»Nosim jih v znak protesta proti menjavi iz Dallasa. To je bila ogromna napaka teksaškega kluba, da ga je zamenjal, in želim, da vsi to vedo,« je poudaril sloviti trener.

Svet košarke je februarja šokirala odločitev Dallasa, ko so nosilca igre in enega najbolj priljubljenih članov kluba v skrivni menjavi poslali k Los Angeles Lakers.

Don Nelson je obul športne čevlje,ki jih nosi Luka Dončič. FOTO: Kyle Terada/Imagn Images Via Reuters Connect

Čeprav so se od takrat navijaške strasti nekoliko pomirile, je Nelson očitno še vedno razočaran nad odločitvijo, da so tako nadarjenega igralca poslali iz Dallasa.

Nekdanji trener je osem let vodil Dallas, trener je bil tudi pri Golden State Warriors, kjer je postavil temelje za sodobno prevlado kluba.

Je tudi eden od le dveh trenerjev v zgodovini NBA, ki sta dosegla vsaj 250 zmag s tremi ekipami.

Nelson se je leta 2010 upokojil kot trener z največ zmagami v zgodovini NBA – rekord, ki ga je od takrat podrl Nelsonov prijatelj Gregg Popovich.

»Zelo sem ponosen, da sem eden mnogih, ki so že prejeli to nagrado,« je Nelson v nedeljo povedal novinarjem.

»V dvorano slavnih sem vstopil leta 2012 in to je zame zagotovo prav tako pomembno kot tista nagrada.«