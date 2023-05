Legenda od Šibenika do New Jerseyja

Režiser Danilo Šerbedžija bo kmalu začel snemanje igranega filma o Draženu Petroviću, za katerega so producenti filma od hrvaškega avdiovizualnega centra (Havc) lani prejeli 730.000 evrov. Snemanje filma o košarkarskem velikanu, ki je umrl pred 30 leti, bodo predvidoma končali jeseni naslednje leto, so razkrili producenti filma za Tportal.hr.

Producent filma je Kinoteka pod vodstvom Ljube Zdjelarevića, scenarij pa je napisal Ivan Turković-Krnjak. Celovečerni film bo pokril vsa pomembnejša obdobja iz življenja enega od najboljših košarkašev na svetu, v Havcu pa upajo, da bodo s tem popravili krivico, da o Draženu Petroviću doslej še niso posneli celovečernega filma.

Zdjelarević je za Tportal.hr povedal, da trenutno izbirajo glavne in stranske igralce. Film sta podprla Havc in srbski filmski center, rezultate nekaterih javnih natečajev s koprodukcijskimi partnerji pa še čakajo. Po besedah producenta imajo podporo hrvaške nacionalne televizije HRT, Erste banke, Atlantic grupe ter košarkaških klubov Šibenka in Cibona. Pokroviteljstvo je zagotovil Olimpijski komite Hrvaške, partnerja pa so našli tudi v ZDA, in sicer v družbi JDS Sports, ki je lastnik košarkaške revije Slam.

Producenti pri nastanku filma sodelujejo tudi z družino Petrović. »Mama Biserka Petrović spremlja naše korake in nam pogosto nesebično namenja svoj čas, da nam pomaga, prav tako tudi Draženov nečak Marko Petrović,« je za Tportal povedal Zdjelarević.

Pritisk in trema

Biserka Petrović je za omenjeni portal razkrila, da to ni prvi poskus ekranizacije Draženovega življenja. »Mnogi so hoteli to storiti, a nisem želela, da bi pokrili samo športni del, temveč tudi podrobnosti iz njegovega življenja. Iz Los Angelesa so nam ponudili serijo, a nam ni bilo všeč to, kar so si zamislili,« je pojasnila. Dodala je, da je bil scenarij, ki sta ga ji pokazala Zdjelarević in Šerbedžija, prvi, ki je bil popolnoma všeč družini Petrović.

Šerbedžija, uspešen režiser in sin igralca Radeta Šerbedžije, je za Tportal dejal, da je Dražen zanj največji košarkar vseh časov. »Njegove delovne navade, želja po zmagi, lepota košarkarske igre so osvojili mnoge, ne samo mene. Zaradi vsega tega moram priznati, da prvič v življenju čutim pritisk in neke vrste tremo,« je povedal.

Dražen Petrović z vzdevkom košarkarski Mozart je športno kariero začel v rodnem Šibeniku. Nato je prestopil v Cibono, od tam pa v Real Madrid. Iz Real Madrida je odšel v NBA, najprej v Portland Trail Blazers in nato v New Jersey Nets.

Vodil je jugoslovansko košarkarsko reprezentanco do zlata na svetovnem prvenstvu v Argentini leta 1990 in prvega mesta na evropskem prvenstvu v Zagrebu 1989. S hrvaško reprezentanco je dosegel njen največji uspeh, srebrno medaljo po znamenitem finalu z ZDA na olimpijskih igrah v Barceloni 1992.

Umrl je v prometni nesreči v Nemčiji 7. junija 1993, star 28 let. Po njegovi smrti so Netsi upokojili številko 3, ki jo je nosil.