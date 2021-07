Leonard sredi špekulacij o prihodnosti prestal operacijo kolena

Operacija natrgane sprednje križne vezi desnega kolena je pri Kawhiju Leonardu minila brez težav, v klubu pa niso želeli špekulirati, kdaj se bo njihov najboljši igralec lahko vrnil pod koše, poroča AFP.



Leonard, ki se je poškodoval prejšnji mesec na tekmi proti ekipi Utah Jazz in je manjkal na zadnjih osmih tekmah končnice, v kateri so Clippers izgubili konferenčni finale, bo skoraj zagotovo moral izpustiti začetek naslednje sezone, saj običajno rehabilitacija po taki poškodbi traja več mesecev.



Zaenkrat tudi še ni jasno, ali bo zvezdnik v novi sezoni sploh igral v Los Angelesu, saj ameriški mediji namigujejo, da bi klub utegnil zapustiti. V eni izmed opcij se je omenjal tudi prestop v Dallas, za katerega uspešno nastopa slovenski as Luka Dončić.

