Lietkabelis pokopal še zadnje upe Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so po enomesečnem premoru nadaljevali tekmovanje v evropskem pokalu. V 15. kolu so v Stožicah gostili ekipo Lietkabelis Panevežys iz Litve in izgubili s 87:94. Po dvanajstem porazu so Ljubljančani tri kola pred koncem skupinskega dela ostali brez možnosti za uvrstitev v izločilne boje. V naslednjih dveh tednih bo Cedevita Olimpija gostovala pri nemškem ratiopharm Ulmu in Brescii v Italiji, v zadnjem kolu pa bo gostila francoski Bourg en Bresse.

Cedevita Olimpija : Lietkabelis 87:94 (67:65, 45:42, 25:23) Dvorana Stožice, gledalcev 1500, sodniki: Peruga (Španija), Peer (Izrael), Bissuel (Francija). Cedevita Olimpija: Ferrell 22 (3:4), Jeremić 6, Alibegović 2 (2:2), Murić 7, Adams 13 (2:2), Matković 7 (1:2), Omić 15 (5:6), Dragić 15 (7:8). Lietkabelis: Morris 19 (3:4), Lipkevičius 7 (3:4), Maldunas 2, Goloman 2, Rubstavičius 8, Peno 5, Popović 10 (4:4), Orelik 22 (1:3), Murauskas 3, Kullamae 16. Prosti meti: Cedevita Olimpija 20:24, Lietkabelis Panevežys 11:15. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 13:29 (Ferrell 5, Adams 3, Jeremić 2, Dragić 2, Murić), Lietkabelis Panevežys 15:30 (Orelik 5, Kullamae 4, Morris 4, Peno, Murauskas). Osebne napake: Cedevita Olimpija 21, Lietkabelis Panevežys 24. Pet osebnih: /.

Cedevita Olimpija je prikazala še eno predstavo, ki ni zadovoljila njenih privržencev. Četudi je v zadnjo četrtino vstopila v prednostjo na semaforju, je zadnjih deset minut odigrala premalo zbrano in učinkovito, da bi lahko zabeležila četrto zmago. Slabo je igrala v obrambi, katastrofalen je bil njen učinek pod obročema, preveč pa se je posluževala tudi iznajdljivosti posameznikov pri zaključevanju akcij.

Lietkabelis je sredi zadnje četrtine naredil delni izid 9:0, s katerim je prišel do prednosti 78:72, ki mu je zadostoval za zmago. Cedevita Olimpija je skok izgubila kar 20:40. V napadu je v 40 minutah ujela zgolj tri žoge. Zadela je sicer 13 trojk (tekmec 15), za razliko od gostov, pri katerih se je med strelce vpisalo vseh enajst igralcev, ki so stopili na parket, pa si pri domačih pozitivno oceno v napadu zaslužijo le Yogi Ferrell z 22 točkami ter Alen Omić in Zoran Dragić, ki sta jih dosegla po 15.