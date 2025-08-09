Na tekmah ženske košarke po zraku letijo dildi

V zadnjem tednu so moral organizatorji tekem severnoameriške ženske košarkarske lige WNBA zaradi nenavadnih in neprimernih incidentov prekiniti več obračunov ekip. Iz občinstva so namreč na igrišča letele spolne igračke, predvsem dildi. Vodstvo lige je dejanja ostro obsodilo, dve osebi so aretirali, storilcem pa grozijo prepovedi obiskovanja tekem in kazenski pregon.

Incidenti, ki so se zgodili med tekmami ekip, kot so Atlanta Dream, Chicago Sky, Indiana Fever in Los Angeles Sparks, so med igralkami, trenerji in navijači povzročili ogorčenje in zaskrbljenost. V nekaterih primerih so predmeti prileteli na tla tik ob igralke ali jih celo zadeli v glavo.

Po incidentu 29. julija v Atlanti je policija aretirala 23-letnega Delberta Carverja, drugega osumljenca, 18-letnega Kadena Lopeza, pa 5. avgusta v Phoenixu, poroča BBC.

Seksualizacija žensk kot oblika motenja športa

»To ni smešno in ne bi smelo postati predmet šal v radijskih oddajah ali na družbenih omrežjih,« je ob tem opozorila trenerka ekipe Minnesota Lynx, Cheryl Reeve. »To je le najnovejša oblika dolgotrajne seksualizacije žensk.«

Igralke poudarjajo, da dejanja niso zgolj nespodobna, temveč tudi nevarna. »Vse si prizadevamo, da bi bila ženska košarka obravnavana resno – potem pa se zgodi to,« je dejala igralka Indiane Fever Sophie Cunningham, ki je pred tem na družbenih omrežjih javno pozvala k prenehanju tovrstnih dejanj.

Kriptoskupnost prevzela odgovornost za del incidentov

Dodatno zmedo in razburjenje je povzročila skupnost, povezana z novim meme kripto kovancem Green Dildo Coin. Njen predstavnik je za ameriške medije potrdil, da so člani zelene spolne pripomočke namerno metali v imenu »viralne marketinške kampanje« ob lansiranju kovanca.

»Ne gre za to, da ne maramo ženskega športa – takšni očitki so absurdni,« je dejal neimenovani član skupine za USA Today. Hkrati so zanikali povezavo z obema aretiranima posameznikoma.

Čeprav so številni leteči predmeti res bili zelene barve, se pojavljajo tudi drugi barvni pripomočki, kar nakazuje, da niso vsi incidenti povezani z omenjeno kriptoskupnostjo.

Liga: Nestrpnost in nevarnost nimata prostora v dvoranah

Vodstvo WNBA je v izjavi za javnost poudarilo, da je »varnost vseh udeleženih – igralk, sodnikov in gledalcev – najvišja prioriteta lige«. Opozorili so, da bodo vsakršna tovrstna dejanja kaznovana z dosmrtno prepovedjo vstopa na tekme in s pravnimi posledicami.

Občutek frustracije je med igralkami vse večji. Elizabeth Williams iz ekipe Chicago Sky je dejala: »To je izjemno nespoštljivo in otročje. Tisti, ki to počnejo, naj odrastejo.«