  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Na tekmah ženske košarke po zraku letijo dildi

    »To je le najnovejša oblika dolgotrajne seksualizacije žensk,« meni trenerka ekipe Minnesota Lynx, Cheryl Reeve.
    Tekma ekip Atlanta Dream in Chicago Sky v Wintrust Areni v Chicagu 7. avgusta FOTO: Patrick Mcdermott Getty Images Via Afp
    Galerija
    Tekma ekip Atlanta Dream in Chicago Sky v Wintrust Areni v Chicagu 7. avgusta FOTO: Patrick Mcdermott Getty Images Via Afp
    R. I.
    9. 8. 2025 | 21:56
    9. 8. 2025 | 21:57
    3:29
    A+A-

    V zadnjem tednu so moral organizatorji tekem severnoameriške ženske košarkarske lige WNBA zaradi nenavadnih in neprimernih incidentov prekiniti več obračunov ekip. Iz občinstva so namreč na igrišča letele spolne igračke, predvsem dildi. Vodstvo lige je dejanja ostro obsodilo, dve osebi so aretirali, storilcem pa grozijo prepovedi obiskovanja tekem in kazenski pregon.

    Incidenti, ki so se zgodili med tekmami ekip, kot so Atlanta Dream, Chicago Sky, Indiana Fever in Los Angeles Sparks, so med igralkami, trenerji in navijači povzročili ogorčenje in zaskrbljenost. V nekaterih primerih so predmeti prileteli na tla tik ob igralke ali jih celo zadeli v glavo.

    Po incidentu 29. julija v Atlanti je policija aretirala 23-letnega Delberta Carverja, drugega osumljenca, 18-letnega Kadena Lopeza, pa 5. avgusta v Phoenixu, poroča BBC.

    image_alt
    Odnos do sogovornic v medijih je ogledalo družbe

    Seksualizacija žensk kot oblika motenja športa

    »To ni smešno in ne bi smelo postati predmet šal v radijskih oddajah ali na družbenih omrežjih,« je ob tem opozorila trenerka ekipe Minnesota Lynx, Cheryl Reeve. »To je le najnovejša oblika dolgotrajne seksualizacije žensk.«

    Igralke poudarjajo, da dejanja niso zgolj nespodobna, temveč tudi nevarna. »Vse si prizadevamo, da bi bila ženska košarka obravnavana resno – potem pa se zgodi to,« je dejala igralka Indiane Fever Sophie Cunningham, ki je pred tem na družbenih omrežjih javno pozvala k prenehanju tovrstnih dejanj.

    Kriptoskupnost prevzela odgovornost za del incidentov

    Dodatno zmedo in razburjenje je povzročila skupnost, povezana z novim meme kripto kovancem Green Dildo Coin. Njen predstavnik je za ameriške medije potrdil, da so člani zelene spolne pripomočke namerno metali v imenu »viralne marketinške kampanje« ob lansiranju kovanca.

    »Ne gre za to, da ne maramo ženskega športa – takšni očitki so absurdni,« je dejal neimenovani član skupine za USA Today. Hkrati so zanikali povezavo z obema aretiranima posameznikoma.

    Čeprav so številni leteči predmeti res bili zelene barve, se pojavljajo tudi drugi barvni pripomočki, kar nakazuje, da niso vsi incidenti povezani z omenjeno kriptoskupnostjo.

    Liga: Nestrpnost in nevarnost nimata prostora v dvoranah

    Vodstvo WNBA je v izjavi za javnost poudarilo, da je »varnost vseh udeleženih – igralk, sodnikov in gledalcev – najvišja prioriteta lige«. Opozorili so, da bodo vsakršna tovrstna dejanja kaznovana z dosmrtno prepovedjo vstopa na tekme in s pravnimi posledicami.

    Občutek frustracije je med igralkami vse večji. Elizabeth Williams iz ekipe Chicago Sky je dejala: »To je izjemno nespoštljivo in otročje. Tisti, ki to počnejo, naj odrastejo.«

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Košarka
    Priprave na EP 2025

    Stožice zaploskale Dončiću, svetovni prvaki so imeli prestavo več

    Slovenska reprezentanca je v Stožicah prepričljivo izgubila proti Nemčiji z 89:103. Luka Dončić je v 25 minutah na parketu dosegel 19 točk.
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na eurobasket

    Dončićev šov ni skril razpok, zdaj bi prav prišel kakšen kilogram več

    Slovenska izbrana vrsta je prepričljivo izgubila proti Nemčiji v Stožicah. Ne nepričakovano, zagotovo pa preveč prepričljivo. Pod košem zeva velika vrzel.
    Nejc Grilc 9. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    ženska košarkaliga WNBAincidenti na tekmiseksizem v športu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    V Stožicah in Kopru veselje gostov

    Na prvih dveh tekmah 1. SNL sta se zmage v gosteh veselila Aluminij in Radomlje, v nedeljo Olimpija v Domžalah, Maribor v Ajdovščini, Celje gosti Muro.
    9. 8. 2025 | 22:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Seksizem v WNBA

    Na tekmah ženske košarke po zraku letijo dildi

    »To je le najnovejša oblika dolgotrajne seksualizacije žensk,« meni trenerka ekipe Minnesota Lynx, Cheryl Reeve.
    9. 8. 2025 | 21:56
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šov šampiona

    Pogi zmagal doma: Bila je kriza, zdaj sem spočit, nared za nove boje (FOTO)

    Kdaj bi želel, da bi bil manj poznan, včasih je fotografiranje in podpisovanje avtogramov naporno, poskušam pa vsem ustreči, je v domači Komendi povedal Pogi.
    9. 8. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Ceste že bolj prevozne, le ponekod je še gneča

    Razmere na slovenskih cestah, kjer je dan minil v znamenju prometnih zastojev, se počasi umirjajo.
    9. 8. 2025 | 19:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šov šampiona

    Pogi zmagal doma: Bila je kriza, zdaj sem spočit, nared za nove boje (FOTO)

    Kdaj bi želel, da bi bil manj poznan, včasih je fotografiranje in podpisovanje avtogramov naporno, poskušam pa vsem ustreči, je v domači Komendi povedal Pogi.
    9. 8. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Ceste že bolj prevozne, le ponekod je še gneča

    Razmere na slovenskih cestah, kjer je dan minil v znamenju prometnih zastojev, se počasi umirjajo.
    9. 8. 2025 | 19:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo