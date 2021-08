Lionel Messi osrečil tudi Michaela Jordana

Lionel Messi osrečuje tudi košarkarskega genija. FOTO: Sarah Meyssonnier/euters

Upokojeni košarkarski zvezdniksodi med srečneže, ki so že zaslužili s prestopomk Paris St. Germainu.Kako sta lahko povezana za veliko večino košarkarskih in nogometnih navdušencev najboljša v zgodovini?PSG od sezone 2019/20 opremlja Nike z Jordanovo blagovno znamko. Za vsak prodani dres šestkratni prvak v NBA prejme pet odstotkov. Samo v minulih dnevih so prodali klubskih dresov za 120 milijonov evrov, s čimer je najbogatejši športnik na svetu zaslužil šest milijonov €. Slovitemu Jordanu se nasmešek še bolj razteza ob napovedi, da bodo po vsem svetu prodali 2,5 milijona dresov z Messijevem imenom.Jordanovo premoženje se je v obdobju pandemije koronavirusa močno zmanjšalo, saj je vrednost skopnela 1,8 milijarde € na 1,35 milijarde €.