Litovci brez intervjuja z Luko Dončićem, raje bo govoril na igrišču

V nadaljevanju preberite:

V petek so poleteli iz domovine kot Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Edo Murić in Klemen Prepelič, dve uri pozneje so pristali v Kaunasu kot Dončičius, Blažičius, Dragičius, Muričius in Prepeličius pod vodstvom selektorja Aleksandrasa Sekuličiusa. Tradicionalna prilagoditev priimkov na litovska jezikovna pravila pa ni niti malo zbegala slovenskih košarkarskih reprezentantov. Pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre zelo dobro vedo, kdo in kaj so. Kaj jih je pričakalo na severu Evrope?